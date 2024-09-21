国际原子能机构欢迎中国在对日本排海国际监测问题上发挥更大作用
2024年09月21日09:22 | 来源：新华社
小字号
新华社维也纳9月20日电（记者于涛 刘昕宇）国际原子能机构（以下简称“机构”）总干事格罗西20日发表声明，对中日就日本福岛核污染水排海问题达成共识表示赞赏，欢迎中国在对日本排海国际监测问题上发挥更大作用。
这是2021年1月8日拍摄的日本福岛第一核电站和核污水储水罐。（新华社/共同社）
声明强调机构将与中方加强协调，积极落实中日双边共识，在现有对日国际监测措施基础上进一步采取追加措施，促进中国等利益攸关方发挥更大作用，确保日方排海严格遵守国际核安全规范。
同日，格罗西在维也纳国际原子能机构总部接受新华社记者专访时指出，中方在推动中日达成双边共识中发挥了决定性作用。日本福岛核污染水排海是一个重要问题，机构愿从技术角度继续发挥桥梁作用，积极推动中日关于追加国际监测措施的落实，其中包括邀请中方专家更多参与机构框架下的国际监测，开展独立取样和实验室分析比对等工作。
格罗西表示，今年是中国加入机构40周年。40年来，中国在核能核科技领域的发展举世瞩目，居于世界领先地位。机构高度重视与中方的关系，双方合作前景广阔，机构对此充满期待。
(责编：曹欣悦、崔越)
分享让更多人看到
- 评论
- 关注