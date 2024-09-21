新华社维也纳9月20日电（记者于涛 刘昕宇）国际原子能机构（以下简称“机构”）总干事格罗西20日发表声明，对中日就日本福岛核污染水排海问题达成共识表示赞赏，欢迎中国在对日本排海国际监测问题上发挥更大作用。

这是2021年1月8日拍摄的日本福岛第一核电站和核污水储水罐。（新华社/共同社）

声明强调机构将与中方加强协调，积极落实中日双边共识，在现有对日国际监测措施基础上进一步采取追加措施，促进中国等利益攸关方发挥更大作用，确保日方排海严格遵守国际核安全规范。

同日，格罗西在维也纳国际原子能机构总部接受新华社记者专访时指出，中方在推动中日达成双边共识中发挥了决定性作用。日本福岛核污染水排海是一个重要问题，机构愿从技术角度继续发挥桥梁作用，积极推动中日关于追加国际监测措施的落实，其中包括邀请中方专家更多参与机构框架下的国际监测，开展独立取样和实验室分析比对等工作。

格罗西表示，今年是中国加入机构40周年。40年来，中国在核能核科技领域的发展举世瞩目，居于世界领先地位。机构高度重视与中方的关系，双方合作前景广阔，机构对此充满期待。

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