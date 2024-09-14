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国际观察丨大量企业裁员破产 美国经济衰退隐忧难消

2024年09月14日08:44 | 来源：新华网
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新华社北京9月13日电 题：大量企业裁员破产 美国经济衰退隐忧难消

新华社记者曹筱凡

近期，美国就业市场疲态加剧，许多企业裁员、破产，市值下跌。观察人士认为，高利率对美国经济的负面效应不断显现，制造业活动持续放缓、住房销售疲软、贷款违约率上升，经济低迷已蔓延至多个领域。在美联储降息预期不断升温之际，外界对美国经济衰退的担忧难以消除。

最近几个月，美国劳动力市场持续疲软。据美国劳工部数据，美国7月裁员人数增至176万，为2023年3月以来最高水平。

这是8月1日在美国加利福尼亚州圣克拉拉拍摄的英特尔总部。新华社发（李建国摄）

这是8月1日在美国加利福尼亚州圣克拉拉拍摄的英特尔总部。新华社发（李建国摄）

全球知名会计师事务所普华永道日前宣布，因部分咨询业务需求放缓，其美国分所打算10月裁员约1800人。这将是该公司2009年以来首次在美正式裁员。8月初，美国英特尔公司宣布有史以来最大规模裁员计划，将裁减公司15%的员工，共计约1.5万人。

对于美国劳动力市场持续不振的原因，《今日美国报》认为，美联储将利率维持在历史性高位对企业投资和用工影响越来越大。此外，美国总统大选给未来经济政策带来不确定性，导致许多公司推迟招聘和支出。

因借贷成本维持高位、消费者支出放缓，已有大批经营承压的美国企业通过破产来缓解财务危机。

从去年开始，美国零售业遭遇一波破产潮，包括家居零售巨头3B家居、床垫制造商舒达席梦思、派对用品零售商派对城公司等在内的许多企业倒闭。瑞银预计，未来五年美国将有超过5万家零售店永久关闭。

标准普尔全球市场情报公司近日发布的数据显示，今年8月，美国共有63家上市公司和私营公司申请破产，其中有三家公司负债均超过10亿美元。今年前8个月，已有452家企业申请破产，创2020年以来同期最高水平，也是2010年以来同期第二高水平。

2月13日，顾客在美国加利福尼亚州米尔布雷的一家超市购物。新华社发（李建国摄）

2月13日，顾客在美国加利福尼亚州米尔布雷的一家超市购物。新华社发（李建国摄）

美国破产申请数据提供商Epiq AACER副总裁迈克尔·亨特表示，高利率环境下，贷款拖欠率上升，债务水平继续增长，预计今年秋季和冬季新破产申请数量将继续增加。

不仅零售业经历挣扎，去年以来，一批知名科技及新能源行业企业也纷纷作出裁员决定，其中不乏谷歌、亚马逊、微软、IBM、声田公司、特斯拉等行业巨头。根据Chrunchbase网站统计，2023年，超过19.1万名美国科技公司员工在大规模裁员中被解雇，且裁员潮已延续至2024年。

就业市场不振，加上疫情期间美国家庭积累的超额储蓄消耗殆尽，导致消费者支出更加谨慎。鉴于消费是美国经济增长的主引擎，外界对美国经济衰退的担忧加剧。

彭博社文章指出，随着消费者减少支出，不断上升的失业率可能很快会形成恶性循环，反过来导致更多公司裁员。美国制造业联盟主席斯科特·保罗表示，高利率损害了企业对设备的投资，抑制了消费者购买汽车和房屋的行为。

8月5日，交易员在美国纽约证券交易所交易大厅工作。新华社发（郭克摄）

8月5日，交易员在美国纽约证券交易所交易大厅工作。新华社发（郭克摄）

此外，对整体经济形势的担忧还反映在美国股市波动上。9月初，投资者大量抛售人工智能相关股票，并拖累科技股整体市值缩水。美国芯片制造商英伟达股价3日暴跌9.5%，市值缩水2790亿美元，创下美国有史以来单日个股市值最大损失纪录。当日，以科技公司为主的纳斯达克指数下跌超过3%。凯投国际宏观经济咨询公司市场经济学家希万·坦登表示，科技股大跌反映了投资者对美国经济健康状况的担忧再次加剧。

摩根大通公司研究部近日将美国经济在2024年年底前开始衰退的可能性提高到35%，2025年年底发生经济衰退的可能性保持在45%不变。

目前，市场普遍预期美联储将在本月货币政策会议上宣布降息。加拿大BCA研究公司首席全球策略师彼得·贝雷津在英国《金融时报》撰文指出，美联储不太可能力挽狂澜。在美联储于2001年1月和2007年9月开始降息的几个月后，美国经济都陷入了衰退，市场应为此做好准备。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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