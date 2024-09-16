国际在线专稿：2024年中非合作论坛北京峰会上，中国国家主席习近平宣布将实施中非携手推进现代化十大伙伴行动，引发国际社会热烈反响。多家海外主流媒体发文评议行动内容，赞许中国以实际行动团结“全球南方”，通过经验共享与扩大合作促进非洲发展，为非洲大陆复兴点亮“希望之光”。

冈比亚《声音报》评论指出，中国是值得非洲信赖的老师。报道援引冈比亚工商联主席乔贝的话表示，中非合作论坛旨在帮助非洲实现工业化，鼓励绿色发展，强调以人为本。许多来自冈比亚和其他非洲国家的企业家受邀参与此次中非合作论坛北京峰会，这是一个非常好的学习机会，“中国向非洲国家伸出友好之手，邀约我们一同推进工业化和现代化。”

纳米比亚《经济学家报》发文称，中非关系基础坚实，无论从政治还是经济角度看，此次中非合作论坛北京峰会都是非洲一体化进程中的关键里程碑。中国已经成为非洲最大的贸易伙伴，在双方共同努力下，中非关系获得了进一步加强。

文章认为，积极参与中非合作将有助于非洲加强能力建设，确保非洲和其他发展中国家获得更加公平的对待，实现中非共同追求的公平公正的现代化。中非合作论坛为纳米比亚提供了在多领域全面加强纳中双边关系的机会，充分促进纳中互联互通、经贸往来及人文交流，使纳米比亚能够从中受益。此外，纳米比亚还可以从中国发展的成功经验中汲取灵感，加速自身工业化进程。

加纳新闻网站“加纳网”发表文章指出，2024年中非合作论坛北京峰会重点关注可持续发展议题，符合全球可持续发展议程，提升了非洲国家在应对全球挑战中的作用与地位，也标志着中非合作向着更加可持续和公平的未来迈出了积极步伐。文章称此次峰会是中非关系发展史上的“关键时刻”，成果涵盖基础设施、贸易、人文等多个领域，凸显双方对共同发展的承诺，展现了中非合作的深度和广度，见证了中非友好合作精神的延续，描绘了共同繁荣的美好愿景。

南非《独立报》刊文称，国际社会各界高度评价中国国家主席习近平在峰会开幕式上的重要讲话。土耳其智库研究员Deniz Istikbal认为，习近平主席的讲话表明，中非基于平等尊重、相互信任的长期合作关系持续深化，中国作为非洲全球事务主要合作伙伴的重要性不断提升。肯尼亚智库研究员Dennis Munene则表示，习近平主席的讲话体现了真诚务实、友好诚信的合作原则，强调相互尊重与互利共赢，点亮了非洲复兴的希望之光，携手推进现代化十大伙伴行动无疑将对中非双边及多边合作产生积极、深远的影响，助力非洲真正走向现代化。

巴基斯坦《观察家报》刊发评论员文章指出，本次中非合作论坛北京峰会上，中国国家主席习近平宣布了未来中非合作的蓝图，释放了中非共同发展的强烈信号。峰会展现出中非双方对“全球南方”团结合作的坚定信心，传递了对全球共同繁荣、跨区域互联互通的认同，开启构建人类命运共同体的崭新篇章。（胡晓薇）

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