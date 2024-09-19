9月18日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在华盛顿出席记者会。新华社记者 胡友松 摄

新华社华盛顿9月18日电（记者熊茂伶 胡友松）美国联邦储备委员会18日宣布，将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5.00%之间的水平。这是美联储自2020年3月以来的首次降息，也标志着由货币政策紧缩周期向宽松周期的转向。

美联储当天结束为期两天的货币政策会议。美联储决策机构联邦公开市场委员会18日在会议结束后发表声明说，该委员会对通货膨胀率可持续地朝着2%目标前进有了“更大信心”，并认为实现充分就业和物价稳定两大目标的风险大致处于平衡状态。

在会后举行的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔称50个基点的降息是一个“强有力的行动”，同时表示联邦公开市场委员会并不认为降息行动慢了，而是认为这是及时的举措。

鲍威尔指出，个人消费支出价格指数已从7%左右的高点降至8月份的2.2%，这表明通胀已“显著缓解”。美联储当天发布的最新一期经济前景预期显示，美联储官员对今年年底个人消费支出价格指数的中位数预测值降至2.3%，低于6月的2.6%。

通胀下降的同时，美国就业市场出现一些疲软迹象。鲍威尔表示，过去3个月的平均每月就业增长为11.6万，增速明显低于今年早些时候的水平。同时，失业率升至4.2%。根据最新经济前景预期，美联储官员对今年底失业率的中位数预测值为4.4%，高于6月的4.0%，这意味着劳动力市场状况不如此前预期。

此外，经济前景预期还显示，联邦公开市场委员会的19名成员预期美联储在今年底前还将进一步降息，其中9人预计将降息50个基点，7人预计将降息25个基点。

由于通货膨胀下降速度不如预期，美联储自去年7月底以来一直将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间，这是23年来的最高水平。近几个月，随着美国通胀形势进一步缓解、就业市场出现疲软迹象，美联储面临政策转向的压力。

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