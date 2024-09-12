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观天下·美国大选 | 哈里斯“火力大开” 特朗普自称“最棒”

2024年09月12日08:38 | 来源：新华网
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新华社北京9月11日电 美国民主党总统候选人、副总统卡玛拉·哈里斯10日与共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普首次面对面交锋火药味十足，原定90分钟的电视辩论“拖堂”约15分钟。

按外媒说法，哈里斯在辩论中让特朗普处于守势。不过，特朗普对自己在这场电视辩论中的表现感到满意。哈里斯团队辩论后宣布，期待10月与特朗普举行“二番战”。

这张9月10日在美国费城总统辩论媒体中心拍摄的视频直播画面显示，美国民主党总统候选人、副总统哈里斯（右）与共和党总统候选人、前总统特朗普在费城参加电视辩论。新华社记者李睿摄

这张9月10日在美国费城总统辩论媒体中心拍摄的视频直播画面显示，美国民主党总统候选人、副总统哈里斯（右）与共和党总统候选人、前总统特朗普在费城参加电视辩论。新华社记者李睿摄

互攻

本场电视辩论由美国广播公司主办，于美东时间10日21时在宾夕法尼亚州费城举行。现场未设观众，沿用了一方讲话、对方“闭麦”的辩论规则。

上台时，哈里斯率先向特朗普伸手并打招呼，两人的握手据称为2016年美国总统竞选以来首次。

据美国《纽约时报》统计，整场辩论，哈里斯共发言37分41秒，其中17分25秒用于攻击特朗普；特朗普共发言43分03秒，其中12分54秒用于攻击哈里斯。

美国广播公司在辩论开始前强调，两名主持人的提问未事先“泄题”给两名总统候选人。按《纽约时报》统计，哈里斯与特朗普谈及经济、堕胎权、俄乌冲突、非法移民和新一轮巴以冲突等15个重要议题，其中前三项议题用时分别超10分钟、近8分钟、超7分钟。

这张9月10日在美国费城总统辩论媒体中心拍摄的视频直播画面显示，美国民主党总统候选人、副总统哈里斯（右）与共和党总统候选人、前总统特朗普在费城参加电视辩论。新华社记者李睿摄

这张9月10日在美国费城总统辩论媒体中心拍摄的视频直播画面显示，美国民主党总统候选人、副总统哈里斯（右）与共和党总统候选人、前总统特朗普在费城参加电视辩论。新华社记者李睿摄

另据法新社梳理，哈里斯与特朗普在谈及经济等议题时均有不实表述：哈里斯称特朗普“留给民主党人大萧条以来最糟糕失业率”，特朗普则指责拜登政府酿成美国史上最高通货膨胀率。

在涉及对外政策议题时，两人就俄乌冲突、巴以冲突互怼，却均未提出结束两场冲突的具体方案。

一些媒体认为，相比总统拜登，哈里斯在同特朗普的这场辩论中显示出很强的“攻击性”。拜登先前与特朗普三次同台电视辩论，仅2020年9月那次占得上风。在今年6月27日与特朗普辩论时，拜登表现不佳。7月，拜登宣布退选，由哈里斯“接棒”。

多家外媒注意到，哈里斯频繁攻击特朗普，致后者明显动怒，不仅再次强调自己四年前并没有输给拜登，又声称非法移民在俄亥俄州斯普林菲尔德吃掉当地居民宠物。

总结陈词时，哈里斯再次强调她将带领美国民众“向前开辟新道路”，特朗普则回击，哈里斯既然这么有计划，为什么过去三年半不实施。

这张9月10日在美国费城总统辩论媒体中心拍摄的视频直播画面显示，美国民主党总统候选人、副总统哈里斯（右）与共和党总统候选人、前总统特朗普在费城参加电视辩论。新华社记者李睿摄

这张9月10日在美国费城总统辩论媒体中心拍摄的视频直播画面显示，美国民主党总统候选人、副总统哈里斯（右）与共和党总统候选人、前总统特朗普在费城参加电视辩论。新华社记者李睿摄

反应

哈里斯和特朗普的竞选团队当晚都发表声明称取得辩论胜利。哈里斯团队称，两人应于10月再次辩论。目前双方就“二辩”暂未达成共识。特朗普则称这次辩论是自己表现“最棒”的一次，并指认两名主持人偏袒哈里斯，他是“以一敌三”。

美国有线电视新闻网与SSRS民调公司所做即时民意调查显示，63%收看了辩论的观众认为哈里斯获胜，37%认为特朗普胜，误差范围在5.3个百分点左右。而辩论前，民众认为两人获胜概率均为50%。

当晚，美国知名女歌手泰勒·斯威夫特在社交媒体上称赞哈里斯是“战士”，宣布将投票给民主党阵营。斯威夫特仅在社交媒体“照片墙”就拥有2.8亿全球“粉丝”。鉴于她对一众“粉丝”的影响力，民主、共和两党先前均积极争取她的支持。美国社交媒体曾一度流传斯威夫特已“背书”特朗普。

路透社采访到的竞选策略师罗恩·邦让等共和党人承认哈里斯惹恼了特朗普，致其未能就非法移民等议题施展有效攻击，但强调哈里斯的表现暂不足以让选民确信应投票给她。

路透社分析，今年美国总统选举可能再次由少数几州的数以万计选民决定。本场辩论对哈里斯尤为重要，她需要让选民有机会认识她。《纽约时报》与西恩纳学院最新民调显示，可能投票的选民中，28%认为需要多了解哈里斯，仅9%称需要多了解特朗普。目前两人在7个可能影响选举结果的“战场州”基本打平。

今年美国大选投票日为11月5日。美联社推断，哈里斯10日晚的表现预示着接下来的总统竞选将伴随更多争议，更具竞争性。（海洋）

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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