文思远

不久前，中非合作论坛北京峰会成功举行。中国和非洲领导人齐聚北京，共绘中非现代化发展蓝图。习近平主席在峰会开幕式上发表主旨讲话，就中非携手推进现代化提出六大主张，宣布十大伙伴行动，强调中非共逐现代化之梦，必将掀起全球南方现代化热潮，谱写构建人类命运共同体的崭新篇章。

习近平主席就中非携手推进现代化提出的一系列重大倡议和主张，得到非洲领导人高度认同，开启了中非共逐现代化之梦的新征程，标志着中非对实现现代化的规律认识不断深化，对掌握自身命运的历史自觉不断增强。

中非携手推进的，是公正合理、开放共赢的现代化。历史上，西方国家对非洲实施了数百年残酷的殖民统治，时至今日仍然抱持殖民思维横加干涉非洲国家内政、压榨控制非洲国家。在探索现代化的道路上，中国和非洲始终秉持真诚友好、互帮互助、共同发展的宗旨。非洲国家把中国“抬进了联合国”，坚定同中国站在一起，在国际舞台上旗帜鲜明地支持中国维护自身正当利益。中国始终秉持真实亲诚对非合作理念和正确义利观，从不干涉非洲内政，从不在对非援助中附加任何政治条件，始终坚定支持非洲国家走符合本国国情的发展道路。刚果（布）总统萨苏说，实现现代化不是口号，中国始终是非洲的全天候好朋友，愿同中方携手推进现代化事业。

今天，中国与非洲建交国实现战略伙伴关系全覆盖，中非整体关系提升为新时代全天候命运共同体，引领中非命运共同体建设步入“快车道”。非洲52个国家和非洲联盟与中国签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录，33国加入“全球发展倡议之友小组”。中非务实合作硕果累累，贸易额从2000年的105亿美元增至2023年的2821亿美元，增长近26倍。中国对非投资存量从2000年不足5亿美元，增长至目前的超400亿美元。这次峰会期间，中国宣布给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体。非盟轮值主席、毛里塔尼亚总统加兹尼说，中方宣布的十大伙伴行动将为非洲现代化建设提供有力支持。

中非携手推进的，是人民至上、多元包容的现代化。中国开展对非合作真正惠及双方人民，真正属于双方人民，得到广大非洲国家衷心拥护和赞赏。迄今为止，中国向非洲几乎所有国家派遣了医疗队，诊治非洲民众约2.3亿人次。在“减贫惠农工程”项下，中国立项实施47个助力非洲减贫和农业发展项目，充分发挥24个援非农业技术示范中心作用，派出农业专家500余人次，惠及100多万非洲小农户，培训近9000人次农业人才，支持非洲农业现代化进程。中国在15个非洲国家建成17个鲁班工坊助力当地就业，中国企业为非洲创造了超过110万个就业岗位。这些努力实实在在地造福非洲各国人民，为非洲大陆跨越“贫困陷阱”注入更多信心和动力。

多元包容始终是中非合作的一大特性。中方坚持对非洲平等对话，携手落实全球文明倡议。近年来，中非双方建立多个文明领域交流对话机制性平台，举办中非文明对话大会、中非青年大联欢、智库论坛等活动，科研、教育、旅游、文体等领域交流蓬勃开展。中文已纳入非洲多个国家国民教育体系，中国京剧、武术、影视作品、电子文化产品在非洲广受欢迎。中国援建的塞内加尔黑人文明博物馆帮助非洲人民实现了传承自身历史文化的夙愿，非洲舞蹈、流行音乐等日益受到中国青年喜爱。

中非携手推进的，是生态友好、和平安全的现代化。非洲是受全球气候变化影响最大的大陆，正在积极推进能源转型，但在绿色技术和产品方面面临巨大缺口。中非绿色合作走在国际前列，双方通过《中非应对气候变化合作宣言》，签署多个应对气候变化的合作文件，携手建设非洲“绿色长城”。据统计，中国已经在非洲实施数百个清洁能源和绿色发展项目，支持非洲国家提升绿色发展内生动能。中国企业同非洲合作建设的光伏电站累计装机容量超过1.5吉瓦，参与建设的光伏电站、风电站等在博茨瓦纳、南非、肯尼亚、卢旺达等国成为当地发展清洁能源的标志性项目。2023年中国新能源汽车、锂电池、光伏产品对非洲出口额分别增长291%、109%、57%，有力支持了非洲能源转型，激发了非洲在新能源产业领域的后发优势。马达加斯加总统拉乔利纳表示，希望非洲在中国的帮助下实现翻天覆地的变化。

近年来，中国以全球安全倡议为引领，推动中非和平安全合作向战略化、系统化全面迈进。中方建设性参与非洲和平安全事务，积极参与联合国维和行动，斡旋非洲热点问题，推动地区国家就萨赫勒、非洲之角、大湖地区等问题展开对话合作，开展中非军队联演联训、联合巡航，实施“助力非洲摆脱雷患行动”，支持非洲提升自主维和、维稳及反恐能力，为中非携手推进现代化提供更坚强有力的安全保障。

中国人讲，“孤举者难起，众行者易趋”；非洲谚语说，“同路人才是真朋友”。在逐梦现代化的道路上，中国和非洲谁也离不开谁。在人类历史的进程中，没有中非的现代化就没有世界的现代化。中国和非洲将做共逐现代化之梦的同路人和真朋友，为中非人民创造更美好未来，为全球南方现代化贡献更大力量，携手开创构建人类命运共同体更加光明的前景！

（作者是国际问题观察员）

(责编：于洋、杨牧)