人民网开罗9月9日电 （记者黄培昭）“2024年中非合作论坛北京峰会取得了令人瞩目的丰硕成果，进一步深化和丰富了非中传统友好关系的内涵。双方关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体，这不仅为非中合作注入了新动能，也为全球和平与发展带来了新的希望。”9月9日，埃及资深外交官、埃及外交委员会委员马吉德·里福阿特在开罗接受人民网记者专访时说。

马吉德表示，峰会协商一致通过《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》，标志着非中合作达到了新的高度和新的水平。从新型伙伴关系，到全面战略合作伙伴关系，再到确定为新时代全天候命运共同体，非中关系水平不断提升，定位更加清晰，内涵更加丰富。

“这一提升不仅体现了非中28亿多人民在应对全球挑战中的团结与合作，也为构建人类命运共同体注入了新的活力和动能。”马吉德说。

中国国家主席习近平在峰会开幕式上就中非携手推进现代化提出的六大主张，令马吉德印象尤为深刻。他认为，这些主张得到了非洲国家领导人的广泛认可，形成了非中双方的政治共识。这一系列主张不仅深化了对现代化规律的理解，也强化了“全球南方”国家在现代化进程中的历史自觉，为推动世界现代化注入了强大动力。

马吉德认为，埃及正在致力于实现经济转型和社会现代化，习近平主席强调的“符合本国实际”的现代化道路，正是埃及所需要的。

“中国的发展经验对我们来说有很大的借鉴意义，我们期待通过此次峰会成果的落实，埃中两国能够在治国理政、经济改革等方面展开更加深入的交流与合作。”马吉德说。

在马吉德看来，峰会的成果还突出表现在中国对非洲新的承诺和新行动方面。

“习近平主席宣布了包括十大合作伙伴行动在内的具体措施，涵盖了文明互鉴、贸易繁荣、产业链合作、互联互通、卫生健康、绿色发展等方面。这些行动将进一步深化非中合作，推动非洲国家的现代化进程，也为全球发展作出新贡献。”马吉德说。

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