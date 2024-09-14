当地时间9月13日，二十国集团（G20）数字经济部长会议在巴西马塞约召开。会议围绕普遍和有意义互联互通、数字政府、信息完整性、人工智能等议题进行广泛讨论，并审议通过了《G20数字经济部长宣言》。工业和信息化部副部长张云明出席会议并发言。

张云明表示，此次会议推动发展议题重回国际议程核心，达成富有建设性的《G20数字经济部长宣言》，向国际社会传递了G20坚守团结合作初心，携手营造开放、包容、公平、公正、非歧视数字经济发展环境的积极信号。中国政府坚持以人民为中心的发展思想，着力实现数字基础设施扩容提速、电信普遍服务稳步推进、数字化转型协同发展，为人们提供用得上、用得起、用得好的信息服务。为应对“全球南方”在人工智能领域面临的挑战，中方发布《全球人工智能治理倡议》，推动联合国通过加强人工智能能力建设国际合作决议，发起成立中国—金砖国家人工智能发展与合作中心，深入推进人工智能国际合作。中方将一如既往支持联合国在人工智能全球治理中发挥主渠道作用，同各方一道，加强政策交流、知识共享、技术转移、联合研究、人才培养等领域务实合作，助力发展中国家人工智能能力建设，确保各国人工智能发展与治理的权利平等、机会平等、规则平等。

张云明介绍了中共二十届三中全会有关情况。他表示，中国在改革开放中融入世界，也必将在进一步全面深化改革中惠及全球。希望充分发挥G20作为全球经济治理主论坛关键作用，同各方携手构建普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的全球数字经济格局。

会议由2024年G20轮值主席国巴西通信部部长儒塞利诺·菲略主持，G20全体成员、嘉宾国主管部门部级官员和国际电信联盟等国际组织负责人应邀出席会议。其间，张云明与欧盟、非盟、巴西、南非、沙特、俄罗斯、德国、英国、法国、韩国、尼日利亚等代表团团长以及国际电信联盟秘书长就加强信息通信和数字领域合作交换意见。

在巴西期间，张云明还分别与巴西发展、工业、贸易和服务部，科学、技术和创新部，通信部负责人就加强中巴工业、数字经济、光伏、人工智能等合作交换意见，并调研相关企业。

外交部、工业和信息化部和中国信息通信研究院有关负责人参加。

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