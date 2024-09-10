人民网巴黎9月9日电 （记者何蒨）9日，记者从世界中医药学会及法国—中国中医药中心了解到，第21届世界中医药大会将于今年10月在联合国教科文组织总部召开。这不仅是一场医学界的盛事，更是中西方文化交流的桥梁，为全球中医药爱好者、专家学者、政府官员及企业代表提供了分享智慧、交流合作的平台。

法国—中国中医药中心代表与法国中医师在联合国教科文组织筹备中医药大会。人民网记者 何蒨摄

本次大会由世界中医药学会联合会主办，法国—中国中医药中心承办，并得到中国驻法国大使馆的大力支持。今年大会的主题为“促进中西方文明互鉴，推动中医药全球共享”，体现了中医药国际化的坚定步伐和开放姿态。

世界中医药学会联合会于2012年成为联合国教科文组织非物质文化遗产保护委员会认证的非政府组织。大会开幕式将于10月25日在联合国教科文组织总部大楼举办。届时，来自世界各地的中医药专家学者将齐聚一堂，分享理论研究成果、临床经验和最新科研成果，展示中医药魅力，推动中医药与现代医学、西方文明交流互鉴。

大会学术分会场涵盖“教育指导、五运六气、呼吸病、代谢病、中药调剂、中欧国际贸易、国际人才培养、医疗机构管理”等相关主题，除了学术交流，大会还将举办签约专场和中医药服务贸易展，为各国参会者带来中医药领域的最新创新疗法及科研成果，感受中医药与现代科技相结合的独特魅力。同时，此次大会也为企业代表提供了与专家学者、政府官员面对面交流的机会，共同探讨中医药的发展之路。

法国—中国中医药中心副主任程小林指出：“每年的中医药大会都为各国的中医界人士、机构及企业的合作提供了平台，可谓产学研代表云集。今年的中医药大会将有800至1000名参加者，包括来自中国的中医界专家、业内人士，以及来自法国和世界各地的中医界专业人士。”程小林强调，世界各地对中医的关注度有所增加，不仅源于当地华人的努力，更是许多关注中医、在实践中将中西医相结合的西方专业人士推动的结果。

法国—中国中医药中心法国中医发展委员会会长蔡景瑞已在法行医多年，她出生于中医世家，在法接诊的病人中有许多是法国人。蔡景瑞表示：“中医在海外尤其以治疗疼痛效果好而知名。例如颈椎、腰椎问题，西医主要求助于消炎药或止痛药，而中医通过针灸、艾灸，治疗结果立竿见影。今年的奥运赛事中，很多国家的代表队都配备了中医。”

在中医海外传播方面，蔡景瑞强调，一些海外华人后代缺乏对中国传统文化的深入了解，中医为他们打开了一扇门，让他们在接受中医治疗的过程中，开始对中国传统文化产生好奇，并进一步探索中国文化。

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