新华社北京9月17日电 英国《金融时报》16日报道，美国华尔街投资者预测，美国联邦储备委员会本周降息50个基点的几率为大约64%。

报道说，自上周晚些时候以来，期货市场投资者提升预期，认为美联储本周议息会议将宣布降息50个基点，而非此前预期的25个基点。

6月12日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在华盛顿出席记者会。新华社发（美联储供图）

美联储定于17日至18日举行货币政策会议。美联储主席杰罗姆·鲍威尔8月下旬表示，降息时机已到，几乎“明示”美联储将在9月货币政策会议上宣布降息。

美国劳工部11日公布的数据显示，8月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨2.5%，涨幅较7月收窄0.4个百分点。这是2021年2月以来最小涨幅，显示出通货膨胀继续放缓的迹象。与此同时，美国劳动力市场持续疲软。同样据劳工部数据，美国7月裁员人数增至176万，为2023年3月以来最高水平。

这是2019年9月18日在美国首都华盛顿拍摄的美元纸币。新华社记者刘杰摄

《金融时报》和美国《华尔街日报》上周报道，降息25个基点还是50个基点的预期势均力敌。NatAlliance公司国际固定收益部负责人安迪·布伦纳说，虽然两种看法的支持度差不多，但他“认为美联储将降息50个基点”。摩根大通银行分析师上周同样预期美联储本周将降息50个基点。

不过，一些市场人士对美联储降息50个基点的可能性态度谨慎。法国兴业银行美国利率策略部负责人苏巴德拉·拉贾帕说：“自13日以来，市场倾向于美联储降息50个基点，但我们认为美联储将降息25个基点。”

美联储自2022年3月至2023年7月连续11次加息，累计加息幅度达525个基点。过去一年间，美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间，为23年来最高水平。（卜晓明）

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