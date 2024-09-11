崔译戈

9月5日，国家主席习近平出席中非合作论坛北京峰会开幕式并发表主旨讲话，宣布中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体。

中非关系在中非合作论坛的引领带动下，正驶向全方位发展的“快车道”，为全球南方现代化事业插上翅膀。

元首外交引领中非命运共同体建设

从新型伙伴关系，到全面战略合作伙伴关系，再到确定为新时代全天候命运共同体，中非关系水平不断提升，离不开元首外交掌舵领航。

习近平主席就任国家主席以来已五次访问非洲，推动中非命运共同体建设不断迈上新台阶。本次峰会期间，习近平主席同所有与会元首和重要政府首脑举行双边会晤，就重大战略性问题进行深入沟通。中方总共同30个国家建立或提升了战略伙伴关系。

中国现代国际关系研究院非洲所所长、研究员黎文涛在接受人民网记者专访时表示，新时代全天候中非命运共同体对中非战略合作提出更高要求，将推动中非在国际重大问题上加强协作、全球南方国家携手探索现代化道路，为新时代中非合作赋予新内涵。

黎文涛认为，元首外交对中非关系的发展具有战略引领作用。中国与非洲国家元首“常来常往”，不仅在双方对接国家发展战略、在重大国际和地区问题上密切协调等方面有着示范性意义，还可以及时指导中非关系发展方向，并在首脑会晤中集中解决工作层面的具体问题，令合作更加高效务实。

中非合作论坛是南南合作的典范和引领国际对非合作的一面旗帜。论坛成立24年来，中非共同制订并相继实施“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”。

来华采访中非合作论坛北京峰会的《非洲新闻》电视台经济主编索拉尼·古德诺·姆班吉瓦表示，中非合作论坛规模大、层级高，合作范围覆盖科技、教育、农业等领域，对非洲发展发挥着不可替代的作用。

“真实亲诚”携手同行现代化之路

“没有中非的现代化，就没有世界的现代化。”中国一直坚定支持非洲国家和人民自主选择的现代化道路，并愿做非洲现代化道路的同行者。进入新时代，习近平主席提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，为新时代对非合作指明了前进方向、提供了根本遵循。

中非务实合作以人民福祉为念，为双方人民带来“看得见、摸得着”的利益。据不完全统计，迄今中方帮助非洲新建和升级了近10万公里公路、超1万公里铁路、近千座桥梁、近百个港口；向非洲几乎所有国家派遣了医疗队，诊治非洲民众约2.3亿人次。仅过去3年，中国企业就为非洲创造了超过110万个就业岗位，惠及非洲各国人民。

“真朋友最可贵。”黎文涛说，中国始终把发展同非洲国家关系作为对外政策的基石，不因中国自身发展和国际地位提高而发生变化。

黎文涛指出，在国际事务中，中非在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持。中国积极为非洲发声，助力提振非洲在国际社会中的话语权和影响力。中国是第一个明确表态支持非盟加入二十国集团的国家，并支持在联合国安理会改革问题上就优先解决非洲诉求作出特殊安排，呼吁多边金融机构提高非洲国家发言权。非方高度赞赏并完全支持构建人类命运共同体重要理念和系列重大全球倡议，共同倡导全人类共同价值，支持各国探索符合本国国情的现代化道路。

凝聚全球南方国家发展振兴动能

当今世界变乱交织，发展中国家群体性崛起，以中国和非洲为代表的全球南方国家蓬勃发展，全球治理挑战日益复杂突出。如何实现现代化，实现什么样的现代化，是摆在全球南方面前的历史课题。

黎文涛认为，中国作为全球南方综合体量最大的发展中国家，非洲作为全球南方的关键多数，双方合作对提振全球南方的影响力和凝聚力意义重大。

在中非双方共同努力下，非盟成为二十国集团正式成员，埃及、埃塞俄比亚加入金砖大家庭，不结盟运动第十九次峰会、第三届南方首脑会议在非洲胜利召开。今年3月，中非50国学者联合发表“中非达累斯萨拉姆共识”，表达了全球南方的共同心声。

2024年中非合作论坛北京峰会举行期间，国家主席习近平就中非携手推进现代化提出六大主张，宣布了中方未来3年同非方开展携手推进现代化十大伙伴行动，为中非合作擘画蓝图。

站在新的历史起点上，中国和非洲将继续以携手探索现代化道路的具体实践回答历史之问，以中非现代化助力全球南方现代化。

(责编：张悦、杨牧)