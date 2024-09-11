“防务企业的大部分收入都来自一个客户——美国政府。幸运的是，这位客户有着雄厚的财力以及长期支付账单的可靠性和稳定性。”

这是美国“傻瓜投资指南”网站近日在一篇荐股文章中的开篇语。

美国“傻瓜投资指南”公司网站文章截图

作为个人理财领域知名的咨询平台，该网站建议股民们今年优先考虑投资军工股，理由是“防务领域的企业可以为客户提供一些比其他公司更好的产品”。

而被其推荐的六大投资对象毫无悬念地被美国也是全球最大的五家军火商——洛克希德·马丁公司、波音公司、诺斯罗普·格鲁曼公司、通用动力公司、雷神技术公司占据了头五席。

美国“傻瓜投资指南”公司网站文章截图

这篇文章称，虽然一些投资者可能因为防务企业生产致命武器而不想成为军工股的股东，但从长期来看，这类股票的回报“丰厚而且稳定”。

因为随着俄乌和巴以两场冲突的持续，美西方国家可能未来几年都会增加对乌克兰和以色列的武器补给，再加上美国的盟友们在紧张局势下积极寻求加强自身军事实力，武器销售的前景将一片光明。

美国“傻瓜投资指南”公司网站文章截图

无独有偶。

大名鼎鼎的美国投行摩根士丹利也刚刚推荐了“最好现在就买的7只军工股”。其中6只都是美国国防承包商的股票。

《美国新闻与世界报道》周刊报道称，乌克兰和中东的持续危机以及其他地区的紧张局势，将成为美国等国在未来几年进一步增加军费预算的强大动力，而“这可能会成为预测军工行业收入前景的风向标”。

报道称，军工股绝对是有吸引力的投资对象，因为它们通常都有“可预测的长期政府合同”做后盾。

《美国新闻与世界报道》周刊文章截图

美国眼中的“军工促繁荣”

迄今为止，俄乌冲突已延宕超过两年半，巴以新一轮冲突也已进入第12个月。导致两场冲突旷日持久的最大原因，无疑是美国主导的递刀拱火。

而这背后，离不开一切服务于军工复合体利益的美式“战争经济学”。

事实上，自去年10月进入本财年、白宫向国会提出涵盖新财年对外军事援助的一揽子拨款提案后，美国总统拜登就提出了向乌克兰和以色列提供军事援助的新理由：这有利于美国的就业。

美国《政治报》网站报道截图

此后，从国防部长奥斯汀到国务卿布林肯，白宫高官们纷纷利用各种场合，对“军工促繁荣”的道理进行不遗余力的宣传。

随着美国带头营造的“安全焦虑”在欧洲等多个地区起效，全球军费开支持续激增，来自各国的防务订单让军工巨头们赚得不亦乐平。

据日本媒体近日报道，受俄乌冲突和中东紧张局势影响，各大军工企业正在努力增产各类供不应求的武器弹药，原本与军工股保持距离的投机资本也开始流入这一领域。

在全球军售排行榜上最靠前的美欧八大军火商今年的设备投资总额预计将超过105亿美元，创下历史新高。

《日本经济新闻》报道截图

这其中，“战争收益”无人能及的美国军工企业表现得尤为积极。

自俄乌冲突爆发后，由美国五大军火商之一通用动力公司运营的宾夕法尼亚州斯克兰顿陆军弹药厂就开足马力，生产乌克兰消耗极快的155毫米口径炮弹。正是得益于滚滚而来的逐利资本，这家军工厂豪掷4亿美元改造了生产线，使炮弹月产量大幅增加了50%。

美国国防部本月6日发布最新文件，再次为这一有利可图的投资前景提供了佐证。

文件显示，在美国军援乌克兰的过程中，全美共有35个州获得了总计417亿美元的合同。其中，宾夕法尼亚州获得的合同总额达25.2亿美元，成为最大赢家。

乌克兰国家通讯社网站报道截图

“战争与利润”的恶性循环

针对损人利己的美式“战争经济学”，有印度媒体发文指出，美国军工复合体在塑造美国的外交政策和军事战略方面一直发挥着关键作用，过去一个世纪里已经给全球带来了无数冲突和广泛的消极影响。

战争给很多国家造成巨大破坏和痛苦，却给某些美国实体带来了丰厚的利润，助长了“战争与利润”之间的恶性循环。而波音、洛克希德·马丁等美国军工巨头以前所未有的规模生产武器，成了这个罪恶循环中的重要环节。

印度《星期天卫报》文章《美国军工复合体：战争与利润的历史》截图

文章称，从冷战到后冷战时期，美国挑起或参与的每次战争和冲突都为增加军费开支和武器技术创新提供了借口，确保了军工行业的持续获利。

近年来，在中东地区冲突持续、美西方与俄罗斯紧张关系加剧等因素的推动下，美国军工复合体继续蓬勃发展，这证明了美国操纵地缘政治的双重目的——促进自身战略利益和确保军火商不断赚钱。

印度《星期天卫报》文章截图

长期研究美国武器工业和军事预算的美国昆西治国方略研究所高级研究员威廉·哈通也撰文警告，美国一方面不断向以色列和乌克兰提供武器，另一方面又在为与竞争对手可能爆发的潜在战争储备大量武器，这使美国已经非常庞大的军工复合体变得更加庞大。

值得注意的是，许多支持美国成为“军权国家”的人却对美国面临的非军事挑战（从气候变化到流行病，再到政治和经济不平等）只字未提，更不用说想办法解决这些问题了。如果他们提到外交，也往往将其作为使用武力或以武力相威胁的辅助手段，而不是首先作为防止冲突的工具。

文章认为，只要美国政府还把穷兵黩武幻想成能够确保美国全球主导地位的“神奇钥匙”，“我们就会浪费大量稀缺资源，同时增加发生不必要冲突的风险”。

美国昆西治国方略研究所官网文章截图

(责编：艾雯、崔译戈)