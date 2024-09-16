人民网巴格达9月15日电 （记者管克江）近日，我国自主研发的钻井装备“璇玑”系统，在伊拉克油田实现了累计总进尺4万米、总井下时间1万小时的成绩。中海油田服务股份有限公司（以下简称中海油服）伊拉克分公司总经理任永琳表示，这标志着我国现代化高端油气装备制造能力和规模化作业能力取得新突破。

“璇玑”系统由中国海油研发，包含旋转导向钻井和随钻测井两大技术，能够精准控制钻头在地下几千米岩层中调整钻进方向。中海油服伊拉克分公司副总经理夏熠介绍：“旋转导向钻井好比在传统的钻井设备上加装了一台涡轮增压发动机，马力更强劲的同时也更安全。随钻测井仪器就好像在底部钻具上安一双指引前行的眼睛，通过它来判断目前的位置，在漆黑的地底灵活寻找油层。”两大技术结合，使钻具能做到在仅1米厚的薄油层中精准穿行数千米。

“璇玑”正在作业中。中海油服供图

在米桑油田永久营地的车间里，记者见到了正在维保中的“璇玑”系统装备。几十米长的仪器拆分成三段横卧在仪器架上，通过导线连接到一台电脑，电脑显示屏上滚动刷新着各种测试数据。夏熠表示，“璇玑”系统需要精确探测地下地质状况并精准控制钻头钻进方向，同时保持各种传感器的正常运转非常重要。“作业时，钻头怎样调整方向呢？”听到记者这个问题，夏熠把手指向钻头前部凸起的长方形肋板：“这是‘璇玑’的核心部件之一。三块肋板就像钻头的三个翅膀，它们根据地面设备所发送的钻进指令，经过中控系统接收、识别，“命令”工具内部三个液压缸产生不同的推力，使肋板对地层形成不同的程度推靠，地层对肋板产生的反作用力，使钻头受力方向产生变化，实现钻进方向调整。”

工作人员检查“璇玑”状况。中海油服供图

据介绍，“璇玑”系统自2020年起进入伊拉克米桑油田作业，这也是“璇玑”智能化生产线输出的首批产品。通过生产线工艺升级，“璇玑”系统实现了抗研磨性、造斜稳定性和井下参数监控能力的大幅提升。尤其是米桑油田的深层致密灰岩段岩含有溶洞、溶缝地层，“璇玑”系统在实战中展现了其可靠性和稳定性。至今，“璇玑”系统已经在米桑油田和东巴格达南油田作业88井次，取得良好成效。

工作人员正对“璇玑”进行维保。人民网记者 管克江摄

近年来，中海油服携“璇玑”系统参加了伊拉克油气展等众多展会，受到各方关注和肯定。伊拉克石油部副部长巴萨姆·穆罕默德表示，伊希望与中方加深在技术创新、人才培养、提升服务等方面的交流合作。米桑油田作业部总经理伊马德·侯赛因·赛义德说，“璇玑”系统的应用让米桑油田提前实现生产目标，也提升了伊拉克石油勘探技术水平。

任永琳表示，中企将坚持创新驱动，与伊方实现更大互利共赢，为高质量共建“一带一路”贡献力量。

（马万里参与采写）

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