新华社联合国9月20日电（记者潘云召）中国常驻联合国代表傅聪20日在安理会紧急审议黎以局势时表示，中方对黎以局势可能进一步升级深表担忧，呼吁所有各方保持最大限度的克制。

傅聪说，中方对黎巴嫩境内数千台寻呼机、对讲机等通讯设备被远程操纵同时发生爆炸，造成数千民众伤亡深感震惊、深表关切。通过远程操纵通讯工具，发动无差别袭击，造成大规模平民伤亡，制造社会恐慌，这样的事情在历史上闻所未闻。这种行为无疑是对一国主权和安全的严重侵犯，是对国际法特别是国际人道法的公然违反，是对生命的漠视和践踏。袭击事件手段之残忍、性质之恶劣令人发指，必须予以最强烈的谴责。中方呼吁对事件进行全面及时的调查，追究策划者和实施者的责任。

傅聪说，当前中东地区局势岌岌可危。以色列在加沙地带的军事行动仍在持续，已夺去4万多巴勒斯坦民众的生命。以色列同时还在不断加剧黎以边境地区的紧张局势。中方特别呼吁以色列放下使用武力的执念，立即停止在加沙地带的军事行动，立即停止侵犯黎巴嫩主权和安全的行为，立即停止可能将地区拖入新的浩劫的冒险行径。中方强烈敦促对以色列有影响力的国家拿出实际行动，制止以色列在错误的道路上越走越远。中方支持安理会采取一切必要行动，为缓和黎以局势、维护中东地区和平稳定做出最大努力。

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