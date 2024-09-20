新华社北京9月20日电 多名消息人士披露，黎巴嫩真主党曾多次挫败以色列试图在通信及其他设备中做手脚的行动，但没有查出17日发生爆炸的大量传呼机中暗藏炸药。

9月18日，在黎巴嫩贝鲁特的通信设备爆炸遇难者葬礼上，一名真主党成员手中的对讲机卸下电池。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

路透社19日援引上述消息人士的话报道，以色列曾试图在黎巴嫩真主党从国外购入的私人用固定电话、办公室通风系统等设备中做手脚，被真主党挫败。

本月17日黎巴嫩发生传呼机大范围爆炸事件前，真主党方面按照惯例，对这些购自国外的传呼机做了检查，但没有发现里面放置了炸药。真主党2022年开始购入这些传呼机，直至爆炸发生前一天仍在向其成员配发。一名消息人士说，这些暗藏的炸药“用任何设备或扫描器材”都很难查出，不过没有说明真主党方面具体使用了何种检查设备。

这张9月18日在黎巴嫩巴勒贝克拍摄的照片显示的是通信设备爆炸损坏的汽车。新华社发（塔希尔·阿布·哈姆丹摄）

传呼机爆炸事件发生后，真主党方面怀疑其他通信器材也遭以方动了手脚，随即下令进行全面检查。然而，检查尚未完成，18日又发生对讲机爆炸事件。一名消息人士说，真主党方面认为，以方预料对讲机暗藏的炸药很快会在检查中暴露，因而决定引爆。

两轮爆炸合计已造成30多人死亡、超过3000人受伤。路透社援引消息人士的话报道，对讲机电池中暗藏名为PETN的高爆炸药，传呼机中的炸药量最多3克。

9月18日，在黎巴嫩贝鲁特，人们参加传呼设备爆炸死者的葬礼。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

路透社报道的电头是黎巴嫩首都贝鲁特，上述消息人士来自安全和情报部门，没有公开身份和姓名。

黎巴嫩真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉19日说，真主党正在对发生爆炸的通信设备的采购、生产、运输和分发等流程进行调查。他警告以方，在黎巴嫩大规模引爆通信设备越过了“红线”，等同“宣战”，将受到“严酷清算和公正惩罚”。

以色列至今没有对制造上述爆炸事件的指责作出回应。（惠晓霜）

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