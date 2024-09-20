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外交部：深化全球发展倡议合作，分享中国式现代化发展机遇

2024年09月20日19:01 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月20日电（记者温馨）外交部发言人毛宁20日表示，中方将同各方深化全球发展倡议合作，继续分享中国式现代化的发展机遇，加快落实联合国2030年可持续发展议程，推动共同发展。

　　当日例行记者会上，有记者问：2021年9月21日，习近平主席在第76届联大一般性辩论上提出全球发展倡议。3年来，倡议受到国际社会广泛欢迎，成果惠及世界特别是“全球南方”。在不久前举行的中非合作论坛北京峰会上，各方积极评价全球发展倡议，认为倡议将为非洲等“全球南方”注入发展动力。发言人有何评论？能否介绍倡议落实的进展和下步发展计划？

　　毛宁说，3年来，全球发展倡议的“朋友圈”越来越大，“成绩单”可圈可点，得到100多个国家及包括联合国在内的多个国际组织支持和参与，加入“全球发展倡议之友小组”的国家超过80个。中方成立全球发展和南南合作基金，已经支持了150多个项目，全球发展促进中心网络建设全面铺开。

　　“全球发展倡议源自中国，机会和成果属于世界。在发展繁荣的道路上，一个国家都不能少，一个人都不能掉队，这是全球发展倡议的愿景，也是联合国倡导的目标。”毛宁说，即将举办的联大一般性辩论期间，王毅外长将出席“全球发展倡议支持全球南方——中国在行动”主题发布活动，同各方共商发展合作大计，汇聚支持“全球南方”发展振兴的力量。

　　“我们将同各方深化全球发展倡议合作，继续分享中国式现代化的发展机遇，加快落实联合国2030年可持续发展议程，推动共同发展。”她说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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