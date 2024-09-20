人民网伦敦9月18日电 （记者许立群、邢雪）清脆动听的瓷笛，委婉悠扬的瓷二胡，清润流畅的瓷箫……瓷乐演奏《青花瓷》《彩云追月》和英国名曲《斯卡波罗集市》，来自景德镇的一场富有奇瓷神韵的陶瓷音乐会给英国伦敦的观众带来了别样的文化体验。时值中华传统节日中秋佳节，当地时间17日下午，由景德镇市人民政府主办的“天涯共此时——景秀China”文旅宣传推介活动在英国伦敦精彩亮相，为进一步向全球推广“入景游”和“景德镇制”陶瓷新品搭建了平台，更好推动境外游客“引进来”、陶瓷产品“走出去”。

来自景德镇的陶瓷音乐会在中秋佳节给英国伦敦的观众带来了别样的文化体验。人民网记者 邢雪摄

中国驻英国大使馆公使衔参赞李立言、中国驻伦敦旅游办主任张力、景德镇市委书记胡雪梅、筷子俱乐部主席童海珍、英国旅行作家协会会长克里斯·科、英国陶瓷研究所总裁乔纳森·格雷、英国著名汉学家吴芳思以及英国文化艺术界、旅游界、新闻媒体界嘉宾共150余人参加活动。胡雪梅在致辞中说：“过去，景德镇瓷器沿着海上丝绸之路漂洋过海，走向世界。未来，我们将继续用心讲好中国故事，用小写的‘china’讲述好大写的‘China’中国文化自信的故事，努力把‘千年瓷都’这张靓丽的名片擦得更亮。”

英国观众参观“景德镇制”区域品牌新品。人民网记者 邢雪摄

推广活动上，主办方以“共赴千年瓷都的人文之旅、自然之旅、浪漫之约、时尚之约”为主题，向国际友人推介千年瓷都景德镇，并诚挚邀请他们来景德镇寻找“诗和远方”，体验人文与自然的共融之美。来自景德镇陶瓷集团的“红叶”牌、陶文旅集团的“龙珠阁”牌和昌南文化公司的“昌南”牌三家景德镇陶瓷品牌的共计60余件（套）陶瓷精品，让现场嘉宾赞叹不已。其中，“红叶”品牌展示的主要是钓鱼台国宾馆招待系列用瓷——金边双蕾花玲珑餐具；“龙珠阁”品牌展示的主要为人民大会堂接待用瓷——千里江山系列餐具；“昌南”品牌作为景德镇瓷器类唯一的中华老字号品牌，展示的主要是“白如玉”的影青瓷系列餐具、茶具、咖啡具等。

现场的非遗传承人为英国观众展示画技。人民网记者 邢雪摄

在活动现场，30幅精选的摄影图片展览，通过直观的形式全方位、多角度地呈现景德镇旅游景区、文化景观及人文生活；当代陶瓷展览上，不仅通过作品展现了景德镇当代陶瓷艺术风貌，更有2位非遗传承人现场进行陶瓷绘画创作，生动诠释了景德镇精益求精、精雕细琢的工匠精神。

本次宣传推广活动中，景德镇和伦敦两地文旅企业签订相关合作协议，为两地人民跨越国界、交流互鉴搭建了新桥梁，也彰显了景德镇打造国际瓷都的决心和信心。

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