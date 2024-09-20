人民网北京9月20日电 （记者崔译戈）应国家主席习近平邀请，马来西亚最高元首易卜拉欣于9月19日至22日对中国进行国事访问。中马守望相助、合作共赢，此访是易卜拉欣最高元首就任后对东盟外国家的首访。北京大学国际关系学院教授、区域与国别研究院副院长翟崑近日在接受人民网记者专访时表示，元首外交与战略政策的沟通协调息息相关，将为中马关系发展擘画蓝图，决定中马命运共同体建设的未来走向。

今年是中马建交50周年暨“中马友好年”。翟崑表示，在过去的五十年里，中马关系实现了多层次沟通、全方位合作、超越性发展，走在中国与东盟国家关系的前列。自1974年中马建交，到2013年两国建立全面战略伙伴关系，再到2023年两国宣布共建中马命运共同体，中国和马来西亚不仅高层交往持续深化，两国各层级、各部门互动也日益频繁，推动双边关系发展走深走实。

翟崑强调，中马两国一直以政治互信为基石，积极响应时代发展潮流，把发展和人民利益摆在中心地位。在政治、经济、人文等各个领域，双方不断深化合作内涵，拓展合作范围，构建了更加成熟稳固、具有韧性的中马关系。他表示，中马双边关系的稳定发展不仅为两国的产业合作、经济增长和社会进步提供有力支撑，也超越了国界，为东南亚和其他地区和平、稳定和共同繁荣作出积极贡献。

5月31日，国家主席习近平同马来西亚最高元首易卜拉欣互致贺电，庆祝两国建交50周年。习近平强调，中马关系已站上新的历史起点。我愿同易卜拉欣最高元首一道，引领中马命运共同体建设不断取得新成果，更好造福两国人民，为地区繁荣稳定作出更大贡献，共同开创中马关系下一个辉煌50年。

“元首外交是中马关系实现突破性发展的根本保障。”翟崑说，“同舟”和“共济”两个关键词可以体现中马合作在元首外交的主导下取得的发展和成果。“同舟”象征着中马两国在新时代合作中理念高度互通，将携手并肩推动发展；“共济”体现出两国在具体合作领域的共同利益和发展愿景。

回顾中马共建命运共同体所取得的进展，翟崑指出，中马双边经贸合作持续深化、重大基础设施稳步推进、人文教育交流频繁密切、创新科技驱动发展显著、国际事务协同形成共识，未来两国也将在共建中马命运共同体的大框架下实现长足发展。

2024年，马来西亚将接任中国—东盟关系协调国。2025年，马来西亚也将担任东盟轮值主席国。翟崑认为，当前，两国都处于发展的关键时刻，中马关系的和平稳定发展将有助于维护“东盟中心地位”的大前提，发展健康的多边主义，将东盟内部现有的互联互通网络联通起来，促进东南亚地区秩序的和平自主构建，实现东盟向“东盟世界”的发展演进。

翟崑表示，相信中马合作不仅将成为中国—东盟合作的“加速器”，也将成为中国—东盟关系的“显示屏”，为地区的和平、稳定与繁荣注入源源不断的活力。

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