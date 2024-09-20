人民网约翰内斯堡19日电 （记者邹松）9月18日，中国电建水电十一局承建的莫桑比克鲁里奥大桥项目举行通车仪式。莫桑比克总统菲利佩·雅辛托·纽西出席仪式并剪彩，称大桥的建成结束了尼亚萨省和楠普拉省之间数十年的地理隔离，它是莫桑比克国家一体化的重要里程碑。

莫桑比克总统菲利佩·雅辛托·纽西（右）出席大桥通车仪式。中国电建供图

纽西总统指出，鲁里奥大桥的竣工和启用是莫桑比克政府对国家基础设施建设承诺的兑现，它不仅在交通方面便利了莫桑比克两省间人员物资往来，更在心灵层面加强了莫桑比克人民的团结力与凝聚力，有利于莫桑比克迈向更加连通、繁荣和包容的未来。

莫桑比克鲁里奥大桥。中国电建供图

鲁里奥河大桥全长307米，分别连接尼亚萨省与楠普拉省，共设有10跨桥梁和22根灌注桩，桥面总宽度为9.5米，配备双向单车道、行人道及防撞护栏等安全设施。大桥的建成，彻底取代了过去划独木舟渡河的危险路线，使尼亚萨省与楠普拉省的通行时间由原本10小时的车程缩短至不到2小时，大幅提高了运输效率，进一步推动了区域经济的繁荣发展。

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