人民网巴黎9月19日电 （记者何蒨）9月18日，“丝路丹青——丝绸之路沿线壁画传摹展”在巴黎中国文化中心拉开帷幕。本次展览由中国艺术研究院发起并与巴黎中国文化中心共同主办，汇集了来自新疆、甘肃等地的23幅石窟寺壁画临摹作品，为法国观众呈现出古丝绸之路文化艺术的深厚底蕴与中西方艺术交流的辉煌成果。

中国艺术研究院院长、党委副书记周庆富，法兰西学院艺术院通讯院士、卡尔多基金会主席迪迪埃·贝奈姆，联合国教科文组织协会委员会主席玛丽塔·邦泽弗，法国大家族协会会长蒂埃里·普罗沃斯特和巴黎中国文化中心主任刘红革等160多名中法嘉宾出席开幕式并观看展览。

“丝路丹青——丝绸之路沿线壁画传摹展”在巴黎中国文化中心隆重开幕。中国艺术研究院供图

巴黎中国文化中心主任刘红革在致辞中感谢中国艺术研究院为巴黎公众带来令人震撼的展览，并指出：“这是一场文化与艺术的瑰丽交响，打开了一扇感悟中华文化古韵的窗口。丝路壁画作为中西方文明互鉴与交融的印记，既映照出古代文明的璀璨辉煌，也启迪着和谐共处美美与共的未来。巴黎中国文化中心也将继续致力于推动中法两国常态化文化交流，成为连接两国公众友好交流的桥梁。”

“丝路丹青——丝绸之路沿线壁画传摹展”在巴黎中国文化中心隆重开幕。中国艺术研究院供图

中国艺术研究院院长、党委副书记周庆富在致辞中指出：“中国艺术研究院自2016年至今持续开展‘古丝绸之路沿线地区壁画临摹与推广’项目，取得了丰硕成果，不仅对传统壁画古法制作的精妙技艺进行深入解读与完整再现，又从学术角度切入建构古代壁画的技法系统和文化谱系。希望本次展览以这些散落于古丝绸之路沿线的壁画遗产为桥梁，搭建一个汇聚多元文化与视角的全球文化艺术交流平台，促进文化多样性的展现，拓宽艺术表达的边界，推动不同文明的互鉴，希冀在文明交融的语境下，加深人类共同的情感共鸣与文化理解。”

“丝路丹青——丝绸之路沿线壁画传摹展”在巴黎中国文化中心隆重开幕。中国艺术研究院供图

法兰西学院艺术院通讯院士迪迪埃·贝奈姆在致辞中说：“丝绸之路自古一直是连接东西方、促进文化和艺术交流的桥梁。今天展出的壁画临摹作品不仅见证了中国古代艺术的丰富多彩，也见证了中外文明之间的相互影响。丝绸之路不仅是一个贸易网络，也是传播思想、艺术和传统的载体，而这些思想、艺术和传统在当代世界仍在产生共鸣。中国艺术研究院在壁画传摹方面的工作不仅用心用力，在技术与理念上也处于国际领先地位，令人印象深刻。”

“丝路丹青——丝绸之路沿线壁画传摹展”在巴黎中国文化中心隆重开幕。中国艺术研究院供图

法国大家族协会会长蒂埃里·普罗沃斯特指出：“作为一名艺术家和中国文化的崇拜者，一直深深着迷于丝绸之路艺术，特别是对壁画艺术有着浓厚的兴趣。历经几个世纪的壁画见证了东西方文化和艺术交流的繁荣。这些作品完整还原了壁画的沧桑、艺术的美感，令我感动。这次展览是一次时空的旅行，让我们通过这些精心复制传摹的作品重温共同的历史。向主办方和为本次展览作出贡献的艺术家们表示衷心的感谢。”

开幕式上，来自巴黎中国文化中心的民乐教师和演员们演奏了《胡旋舞》《敢问路在何方》《彩云追月》等代表丝绸之路特色的音乐，随后播放了本次展览的宣传短片，回顾了中国艺术研究院多年潜心研究丝绸之路沿线壁画项目的始末及历程。同时，中国艺术研究院为支持巴黎中国文化中心开展古琴传播和培训工作，赠送了一套《丝桐神品-古琴:中国艺术研究院图书馆馆藏音响档案珍粹》。

本次展出的23件石窟寺壁画临摹精品所表现的原作，是古丝绸之路中西方艺术交流的重要文化遗产。壁画临摹不仅是对古代壁画“艺术之美”的致敬，同时也继承“传统工艺之美”，发扬“工匠精神”，让这项非遗技艺得以延续。壁画临摹不仅为时代进步提供独有的文化支撑和历史记忆，也为艺术创新提供滋养，帮助艺术家寻找传统与当代之间的血脉联系，向世界传递中国文化的交流与传承。

展览结束后，嘉宾们还参加了题为“丝路丹青：丝绸之路沿线壁画临摹与推广”的学术对话。作为本次展览的配套预热活动，9月17日下午14点巴黎中国文化中心还举办了题为“两条道路的交通——壁画和卷轴画”的学术讲座。

中国艺术研究院院长、党委副书记周庆富在接受媒体采访时表示，此次“丝路丹青——丝绸之路沿线壁画传摹展”回应了“一带一路”所强调的国际合作与文化交流的重要性，通过此展旨在弘扬丝路精神，加深中法民众对彼此文化的理解与珍视，为促进中法两国在文化遗产保护、艺术研究等领域的合作起到积极推动作用。

(责编：艾雯、杨牧)