人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中日双方就福岛第一核电站核污染水排海问题达成共识

2024年09月20日14:54 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月20日电 2023年8月24日，日本政府单方面启动福岛第一核电站核污染水排海。中国作为最重要的利益攸关国之一，坚决反对这一不负责任的做法。同时，我们敦促日方认真回应国内外关切，切实履行自身责任，全面配合建立利益攸关国实质参与、独立、有效的长期国际监测安排，并同意中方独立取样监测。

　　两国主管部门近期就福岛第一核电站核污染水排海问题持续进行多轮磋商，达成如下共识：

　　一、日方明确将切实履行国际法义务，尽最大努力避免给人体和环境造成负面影响，并将持续开展海洋环境及海洋生态影响评估。

　　二、基于中国等所有利益攸关国的关切，日方欢迎在国际原子能机构框架下设立覆盖排海关键环节的长期国际监测安排，并将确保中国等所有利益攸关国有效参与其中以及这些参与国的独立取样监测、实验室分析比对得以实施。

　　三、双方一致同意，本着对生态环境和民众生命健康高度负责任态度，基于科学持续开展建设性对话，妥善处理涉及排放的关切。

　　四、中方表示，根据中国相关法律法规和世贸组织规定，中方对原产地为日本的水产品采取了紧急预防性临时措施。中方将在有效参与国际原子能机构框架下的长期国际监测和参与国的独立取样等监测活动实施后，基于科学证据着手调整有关措施，逐步恢复符合规准的日本水产品进口。

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部