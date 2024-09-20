人民网开罗9月19日电 （记者沈小晓）9月16日，中国建筑阿拉曼新城超高综合体项目开展以“明月四海情 合融共清秋”为主题的2024年中秋文化游园活动。中埃员工联袂游园，体验丰富多彩的传统文化体验游戏，共祝中秋节幸福美满。

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