人民网巴黎9月18日电 （记者于超凡）“中国贸促”（法国）创新合作展览会于当地时间9月17日在巴黎开幕。展会以展中展形式在法国巴黎零售业展览会上举办，展览面积1000平方米，30家中国企业参与展出。

法国从业者在中国展区前咨询。人民网记者 于超凡摄

中法企业交流会等配套活动同期举办。中国贸促会展览管理部部长邬胜荣，中国贸促会驻法国代表处副总代表李文国，中国国际商会商业行业商会会长曾亚非，中国贸促会商业行业委员会副会长王曦，高美艾博法国巴黎零售展销售总监Kevin Gautier等出席展会并在中法企业交流会发言。

中国参展商向访客介绍企业情况。人民网记者 于超凡摄

本届展会由中国贸促会主办，中国贸促会商业行业委员会承办，旨在增进法国民众对中国的了解，推动中法两国企业务实合作，为促进两国经贸和人文交流贡献力量。中国联通（欧洲）运营有限公司、雅迪科技集团有限公司、广东顺丰电子商务有限公司等参展企业积极展示创新成果，吸引数千名观众参观展区，与展商深入交流。

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