人民网伦敦9月19日电 （郭锦标）“未来·观——中英青年数字创意展”17日在伦敦圆满闭幕，主办方上海交通大学文创学院宣布启动“未来·观——中英青年数字创意展” 2025年上海展的筹备，欢迎英国青年数字的创意作品到上海展出。

展览搭台 交流活动精彩纷呈

展览现场。逸麟摄

本次展览于9月14日—17日在2024伦敦设计节期间推出，旨在鼓励中英青年用创意科技赋能美好世界。展览的三十余件作品涵盖虚拟现实（VR）、人工智能（AI）生成、数据视觉化、加密书法、数字艺术装置等技术，内容涉及中华传统文化、环保和可持续发展、音乐、艺术、教育、智能未来等领域，大受观众欢迎。

展出期间，举办了一系列丰富多彩的文化交流活动。9月8日预展日，主办方邀请了活跃在伦敦当地致力于中英文化交流的中外青年来参观展览，分享创作者的创作经历。70多位名当地居民还在15日社区日活动上应邀参观了展览，来自计算机动画行业的斯嘉丽·布朗津津有味地看完后表示，此区域多年来未见如此高品质且富有趣味的展览。

本地广告公司负责国际广告高管艾玛表示，经常有客户需要深入中国市场，希望借助数字化创意手段进行传播，她在展览上找到了通往中国市场的渠道和人才。伦敦波兰文化中心的负责人宝林娜表示，很高兴在展览中看到中国青年创作者用数字化方式重新演绎中国传统文化，跨文化传播要找到共同点，大家对于未来技术的兴趣和探索未来的热情是共通的。

9月17日展览闭幕正值中国传统佳节中秋，充满数字化氛围的展览现场还挂起了灯笼灯谜，响起了中国民乐。中英Z世代数字创意人和当地的中外宾客一起用数字创意庆祝传统节日，表达增进两国青年数字文化交流的希望。

大咖汇聚 产学各界话创新

中英青年数字创意产学交流会现场。逸麟摄

16日，主办方联合英国布鲁内尔大学、上海数字文创与元宇宙产业联盟、中国广告主协会品牌出海工作委员会，特别举办了中英青年数字创意产学交流会。来自英国、北京、上海、广州、澳门、波兰的创作者，分享各自的创作经历和对本次展览主题的理解，表达对数字创意产业未来发展的期许。

格林威治大学的金里奇教授分享了其带领的本校动画专业学生的创意作品，并介绍了该专业与产业共创的教学成果。布鲁内尔大学的伊泽贝尔沃德博士则为大家详细介绍了创意产业在伦敦西区的分布特点，通过实例深度探讨了产教融合的模式和价值共创的路径。中国旅英艺术家徐蕊分享了面向西方世界传播《山海经》这一中国经典文化，让中国传统文化被世界看见。中英人工智能协会顾问宋鲲阐述了人工智能未来对从工业到艺术各领域转变将产生深刻影响。他强调，中英两国在人工智能领域有广阔的合作空间与各自的独特优势，双方在这一领域加强交流有利于实现合作共赢。

主策展人上海交通大学文创学院王昊青教授表示，今后《未来·观——中英青年数字创意展》将在伦敦和上海两城轮流展出。今年在伦敦的展览以来自中国的数字创意人作品为主，2025年在上海的展出将以英国的数字创意人作品为主。作为中英两国在数字创意领域的教学和产业合作平台，期待未来展览能为年轻人创造更多创意成果展示和转化机会，共同为两国和世界数字经济发展作出贡献。

(责编：艾雯、杨牧)