新华社北京9月20日电 以色列警方和国家安全总局（辛贝特）19日发表联合声明，称一名以色列男性公民被伊朗情报部门雇用，参与对以总理本雅明·内塔尼亚胡等政要的“暗杀”计划，以警方已于上月逮捕这名男子。

8月25日，以色列总理内塔尼亚胡 (中)、国防部长加兰特 (右二) 在特拉维夫的一处以色列军事基地内。新华社发（以色列国防部供图）

声明称，这名男子是商人，长期居住在土耳其。据以色列媒体报道，被捕男子为犹太裔，来自以色列城市阿什凯隆。

按照声明说法，伊朗方面的暗杀目标包括内塔尼亚胡、国防部长约亚夫·加兰特和辛贝特局长罗嫩·巴尔。这名男子今年两次前往伊朗，听取任务指示，并收取酬劳。在被要求执行暗杀任务前，这名男子还收到其他命令，包括在以色列转运“钱或枪支”，以及威胁其他受雇于伊朗方面但没有执行指令的以色列人。

伊朗尚未对以方上述说法做出回应。

这张9月18日在黎巴嫩巴勒贝克拍摄的照片显示的是通信设备爆炸损坏的汽车。新华社发（塔希尔·阿布·哈姆丹摄）

以色列宣布逮捕这名男子前，黎巴嫩接连两天发生传呼机、对讲机等通信设备爆炸致大量人员伤亡事件。黎巴嫩政府和黎巴嫩真主党指认以色列策划爆炸事件，以色列至今没有公开回应，但多个国际安全部门消息源表示，爆炸事件是以色列情报和特勤局（摩萨德）所为。有专家指出，以方意在展示其对真主党的渗透之深，以图震慑对手。

就在上周，辛贝特还宣布发现黎巴嫩真主党图谋暗杀一名以色列前高级国防官员。这一目标随后被确认为曾任以色列国防军总参谋长和国防部长的摩西·亚阿隆。

9月18日，黎巴嫩南部哈勒塔遭以色列轰炸后升起浓烟。新华社发（塔希尔·阿布·哈姆丹摄）

此外，黎以边境的交火仍在继续。以色列军方19日通报，以军前一晚空袭和炮击了黎南部多个目标。以色列媒体报道，以方受到来自黎巴嫩的反坦克导弹袭击，一些平民受伤。不过这一消息没有得到以官方证实。

自本轮巴以冲突去年10月爆发以来，黎巴嫩真主党频繁袭击以色列北部军事目标，以策应巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），以军则炮击和空袭黎巴嫩南部，并对黎首都贝鲁特发动无人机袭击，暗杀哈马斯高官。（郭倩）

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