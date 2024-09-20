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约旦成为首个获世卫组织认证消除麻风病的国家

2024年09月20日13:10 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦9月19日电　世界卫生组织官网19日发布消息说，约旦成为世界首个经认证已消除麻风病的国家。这一重要里程碑标志着全球公共卫生领域进入一个新时代。

　　世卫组织说，20多年来，约旦没有报告过任何本土麻风病病例，这证明该国为消除这种疾病作出了坚定的政治承诺，制定了有效的公共卫生战略。世卫组织委托一个独立小组评估相关情况。经过广泛审查后，该核查小组建议世卫组织认证约旦已经消除麻风病。

　　世卫组织总干事谭德塞表示，世卫组织祝贺约旦取得这一令人印象深刻的里程碑式成果。“麻风病折磨了人类数千年，但我们正在逐个国家阻止传播，使个人、家庭和社区摆脱麻风病的痛苦和耻辱。”

　　世卫组织东地中海区域主任哈南·巴勒希指出，约旦消除麻风病是一项成就，将改变人们对这一古老的污名化疾病的看法。作为第一个在全球实现这一目标的国家，约旦对其他国家起到激励作用，鼓励其他国家进一步为实现该目标而努力，克服障碍。

　　尽管约旦已经成功消除麻风病，但世卫组织和该国卫生部均强调，必须维持强有力的监测系统，以便不加歧视地发现和管理未来的潜在病例。

　　麻风病是一种严重危害人类健康的慢性传染病，如不能早期发现和及时治疗，可导致局部皮肤损害，严重者甚至会失明、面部畸形和手足残疾等。据世卫组织网站介绍，麻风病是一种“被忽视的热带疾病”，目前仍在120多个国家发生，每年报告的新病例超过20万例。

(责编：刘叶婷、崔越)

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