人民网记者 张靖 张丽娅

“嵩山少林寺是日本少林寺拳法缘起的地方，是我们‘心灵的故乡’，学习少林寺拳法的人都很想来看一看。”日本少林寺拳法集团顾问宗由贵说，“代表团的大部分年轻人都说，来这趟真好。”

9月6日，日本少林寺拳法集团顾问宗由贵率青年拳士代表团一行70人访问少林寺，参观了少林寺常住院，观看了少林武僧表演，还跟着“小师傅”现场体验了少林十三拳。

日本少林寺拳法青年代表团体验体验少林十三拳。人民网记者 张靖摄

日本少林寺拳法集团是日本著名的武术团体，由宗由贵顾问的父亲宗道臣于1947年在日本香川县创立，目前在世界40多个国家和地区拥有道场。

在少林寺白衣殿的一幅壁画前，代表团成员与少林寺方丈释永信合影留念。当年，正是这幅描绘着中国僧人和印度僧人一起习武、切磋技艺的壁画深深触动了宗道臣。“回到日本之后，父亲把日本武道与少林寺的精神相结合，开创了少林寺拳法，同时成立了培养人才的教育团体，不是为了普及武道，而是以武术为媒介，以武育人。虽然与少林拳不同，但是它缘起于少林寺，所以我们称少林寺为‘心灵的故乡’。”宗由贵如是说。

少林寺白衣殿壁画。人民网记者 张丽娅摄

天下武功出少林，少林功夫甲天下。这次代表团一行专门观看了少林功夫展演。武僧的拳法行云流水，一招一式刚柔并济、动静相生，腾挪跳跃之间的拳风让现场的每一个人都感受到少林功夫的魅力。远道而来的日本青年们看得目不转睛，同时也不忘用手机记录下这震撼的表演。

日本少林寺拳法青年代表团观看少林拳表演。人民网记者 张丽娅摄

国际武道大学的相原豪学专业就是少林寺拳法，这次亲眼看了少林拳，他不禁感叹“这就是真正的少林”。他说：“我学的少林寺拳法与少林拳系统相似，两者有相互联系的部分，我觉得这个很有意思。少林寺的拳法表演非常棒。”

像这样“回少林寺看看”，其实是日本少林寺拳法集团的老传统。疫情前，宗由贵几乎每年都会率团访问，上一次到访是2019年，时值日本少林寺拳法联盟初次归山40周年。而因为疫情中断的这几年，他们也一直通过线上开展“云交流”。

“不过面对面的交流才是最好的，感触更真切。”宗由贵直言，“我们这个交流活动最大的意义是让年轻人亲自来到中国，感受、喜欢上中国。我第一次来中国是17岁，当时觉得来了真好，希望跟我有同样感受的年轻人越来越多。”

代表团团员们对此行的感受，也印证了这一点。谈到对中国的感触，中京大学少林寺拳法部的中村谦悟说，日本的很多东西是中国传来的，虽然是第一次来到中国，但倍感亲切。同样第一次来华的国际武道大学的樋笠亮太说，感觉中国很大，首都机场像东京巨蛋体育场一样大。“中国人特别友好，很欢迎我们，跟来之前的设想截然不同。”

日本少林寺拳法集团青年拳士代表团此次应中国人民对外友好协会邀请，在中日两国政府《关于加强青少年交流的备忘录》项目框架下来华访问交流。他们此行访问了北京、河南等地，与中国大学生开展友好交流，游览名胜古迹，体验博物馆，感受活力中国。

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