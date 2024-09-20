人民网班珠尔9月18日电 （记者黄培昭）应冈比亚移民总局邀请，第22批援冈中国医疗队日前走进移民总局开展义诊活动。

中国医生在进行义诊。人民网记者 黄培昭摄

本次义诊活动受到了冈比亚移民总局的热烈欢迎，副局长胡莱·贾洛说：“中国医疗队为我们提供免费体检是非常有意义的活动，彰显了中冈两国的友好关系。移民局工作人员一直在第一线保障边境安全，健康对他们至关重要，但很难做到定期健康监测。中国医疗队的到来恰逢其时，为我们提供了极大的帮助及健康支持。我代表冈比亚移民总局全体人员对中国医疗队的到来，表达崇高的敬意和深切的感谢。”

中国医生在对当地民众进行中医诊疗。人民网记者 黄培昭摄

冈比亚华侨华人联合会秘书长袁琳表示：“中冈两国虽远隔千山万水，但友谊的桥梁早已牢固搭建。医疗队带着技术、带着爱心，跨越重洋，只为给冈比亚的朋友们送上一份健康与温暖。医疗队每一次的诊断、每一次的治疗，都是中冈友谊的一次次的深情传递，都是两国人民心与心之间的又一次贴近。中国医疗队义诊活动翻开了中冈友谊的又一温馨篇章。”

中国医疗队在冈比亚移民总局进行义诊。人民网记者 黄培昭摄

第22批援冈比亚中国医疗队队长蔡贵阳说：“中国医疗队来到冈比亚，希望通过加强与冈比亚受援医院的合作，进一步提高冈比亚人民的医疗健康服务水平，进一步加深中冈两国传统友谊。中国医疗队走出医院开展义诊活动，是想通过这种形式努力为更多的冈比亚人民提供中国医生的专业健康服务。”

义诊现场。人民网记者 黄培昭摄

人民网记者在现场注意到，本次义诊共分为四个区域进行，分别是健康咨询及常规检查区、超声检查区、心电图检查区及中医诊疗区，健康咨询及常规检查区由内科、外科、妇产科、儿科、骨科专科医生提供专业健康咨询，高血压、糖尿病、高血脂、肥胖等疾病的健康保健知识科普，测量体温、血压、脉搏、血氧饱和度、身高、体重，计算体重指数并给予生活、饮食、运动、睡眠等指导。超声检查区主要提供甲状腺、肝胆脾、泌尿系、子宫附件等部位常见病、多发病的超声诊断，并根据各专业医生的初步评估情况给予专业的指导及有的放矢的检查方案，检查结果异常者凭“结果卡”到健康咨询处找专科医生进一步咨询诊疗方案。心电图检查区提供12导联心电检查及结果判读，对于检查结果异常者给予进一步诊治指导。中医诊治处提供中医咨询及针灸、拔罐、艾灸、刮痧、中医推拿等治疗。

医疗队长蔡贵阳在对移民总局官员进行义诊。人民网记者 黄培昭摄

本次义诊活动不仅受到冈比亚移民总局工作人员的热烈欢迎和真诚感谢，还吸引了移民总局大量周边居民的到场咨询及健康检查，有的居民来到义诊现场心存顾虑，不知道中国医生能不能免费提供医疗服务，中国医生总是热情的招呼着：“过来吧，没有关系，您有什么问题，我们很高兴为你们提供健康服务”。

9月下旬的班珠尔，骄阳似火，燠热难耐。虽然中国医生身上的衣服早已被汗水浸透，不时还有蚊虫的叮咬，一天下来只有趁着当地人去做“礼拜”的时间匆忙吃口便餐、喝口水、喘口气，可是医疗队没有一个队员说出一句抱怨话。一位医生真诚地告诉记者：“当我们看到那么多人第一次测血压脉搏、第一次做超声、第一次做心电图、第一次做中医治疗时，当我们看到人们不时双手紧握并鞠躬行礼以表达对中国医生的崇高敬意时，当我们看到不少人在病痛得到解除后脸上露出满意灿烂的笑容时，当我们不时看到人们一边微笑着一边向中国医生竖起大拇指‘点赞’和表示感谢时，这一刻，我们觉得所有的辛苦和付出都是值得的。”

人民网记者在采访中了解到，这次义诊健康咨询及常规健康检查（如测血压脉搏血氧饱和度及BMI）共计161人次，超声检查56人次，心电图检查50人，中医治疗58人次。接下来，医疗队将走进冈比亚中资机构、华侨华人社区以及冈比亚的政府机构、学校、当地社区等，为在冈华侨华人提供专业的医疗保障及健康服务，也让更多的冈比亚人民更加容易的获得中国医生提供的专业健康服务，通过健康咨询、健康科普、免费体检、免费中医诊疗等活动形式，讲好中国故事、提供中国医术、传递医者仁心、发扬无疆大爱，为中冈友谊及大国外交作出医疗队的积极贡献。

第22批援冈比亚医疗队共10名队员，由中国医科大学、大连医科大学、辽宁中医药大学的6家附属医院以及辽宁省人民医院、大连市妇女儿童医疗中心（集团）、辽宁科技大学等9家单位联合选派。队员们今年7月1日晚抵达冈比亚，受到中国驻冈比亚使馆、冈比亚卫生部、受援医院及当地民众的热烈欢迎。

临行前，第22批援冈比亚中国医疗队队长蔡贵阳在微信朋友圈中写下的这段话，代表了所有队员的心声：

一抹中国红闪亮机场

一年援冈行即将上岗

中国之医者大爱无疆

远赴冈比亚共筑健康

红色是炽热

红色是真诚

红色是梦想

红色是祖国赋予我们的最强的动力、激情和力量

红色是我们只身海外时最大的底气、依靠和向往

第二十二批援冈比亚中国医疗队

身着红袍

出征远方

牢记使命

不负众望

志为中冈

续写新章！

(责编：艾雯、杨牧)