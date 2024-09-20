人民网罗马9月18日电 （记者谢亚宏）9月17日，中国驻塞浦路斯大使刘彦涛举行招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立75周年。塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯出席并致辞。塞外长孔波斯、劳工部长帕纳约图、卫生部长迪米亚诺斯、劳进党总书记斯蒂芬努等高层政要、各界友好人士、各国驻塞使节及中资企业、华侨华人、留学生代表等500余人出席。

刘彦涛强调，中塞是历经岁月洗礼和风雨考验的真朋友。双方悠久历史文化浸润了相同、相似、相通的理念、原则和价值观以及以此为共鸣的人民间的互尊互赏、相知相亲。中塞两国国庆均为十月一日，可谓“缘上加缘”。塞浦路斯作为欧盟成员国，长期以来为中欧关系发展发挥建设性作用。中方愿同塞方一道，不断深化中塞友谊，进一步提升中欧关系，为增进双方人民福祉、促进世界繁荣稳定作出更大贡献。

赫里斯托祖利季斯表示，中国发展目标明确、成绩斐然，经济、基建、科技、制造业等领域成就令世人瞩目。中国在全球治理和国际事务中发挥重要作用，为世界可持续发展与冲突和平解决作出贡献。塞方衷心感谢中方在塞浦路斯问题上的长期支持，并毫不动摇奉行一个中国政策。塞方坚定支持欧中关系发展，欧中是重要伙伴，欧中合作有助于应对全球和地区性挑战。塞方愿与中方一道，推动塞中、欧中关系再上层楼。

本次招待会现场设置了“中塞友好 童心筑梦”主题绘画展，展示两国友好学校——南京市中山小学与利马索市杰尔马索吉亚小学学生画作，中塞两国友人共同表演太极拳，塞浦路斯大学学生乐队演唱两国同名民歌《茉莉花》，体现了中塞友谊的韧性、醇厚和光明前景。

活动当天恰逢中秋佳节，与会来宾欢聚一堂，品尝月饼、畅谈交流，共叙中塞绵长友谊，共祝两国繁荣昌盛。

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