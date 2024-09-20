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米兰侨界举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨迎中秋招待会

2024年09月20日08:51 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马9月18日电 （记者谢亚宏）9月17日晚，米兰侨界隆重举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨迎中秋招待会。活动在中意两国国歌声中拉开帷幕。中国驻米兰总领馆代总领事张凯斌、领侨处主任张岱晨、领事任武，米兰市长首席秘书菲利波·巴别里斯，米兰华侨华人工商会会长黄国权，以及22个侨团负责人、中资企业代表及中意各界人士近400人出席了活动。

招待会由意大利北部丽水同乡会会长刘旭峰主持。中意商贸交流促进会会长刘晓春代表米兰侨界致辞。他代表米兰侨界，向出席活动的各位领导、嘉宾和侨胞朋友致以节日问候和诚挚祝福。他表示，大家今晚齐聚一堂，共庆中华人民共和国成立75周年，喜迎中秋佳节，意义非凡。他呼吁广大侨胞继续发挥桥梁作用，讲好中国故事，传播中国好声音，积极深化中意友好合作。

张凯斌在致辞中向旅意侨胞致以节日问候和美好祝愿。他表示，中秋节承载着中华民族的家国情怀，象征着对和平与幸福的追求。他对侨胞们多年来为中意友好交往所作的贡献表示崇高敬意。张代总指出，今年是中华人民共和国成立75周年，也是中意建立全面战略伙伴关系20周年。双方将继续坚持和平合作、开放包容，互学互鉴、互利共赢，共创美好未来。他强调，驻米兰总领馆将不断提升领事服务水平和领事保护能力，全心全意为侨胞办实事、解难题，不断提高大家的获得感、幸福感和安全感。

巴别里斯在致辞中表示，非常荣幸出席此次盛会，并向在场嘉宾致以节日祝贺。他称赞米兰是一座开放包容、充满活力的国际都市，华侨华人的勤奋创业为城市发展增添了生机与活力，并期待未来携手合作，共创佳绩。

当晚，招待会还安排了精彩的文艺演出，经典歌曲在会场上空回荡，气氛热烈。一曲《歌唱祖国》将现场氛围推向高潮，大家挥舞五星红旗，齐声高歌，现场洋溢着欢庆与自豪。

(责编：艾雯、杨牧)

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