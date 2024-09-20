人民网罗马9月18日电 （记者谢亚宏）2024年9月17日，中国驻意大利使馆与常驻联合国粮农机构代表处联合举办国庆75周年暨中意全面战略伙伴关系20周年招待会并举行大型图片展，意副总理萨尔维尼、最高法院院长卡萨诺、企业与意大利制造部长乌尔索、众议院外委会主席特雷蒙蒂、参议院秘书长托尼亚托、外交部秘书长瓜利里亚、总统外交顾问卡塞斯、总理外交顾问萨焦等意政要，各国驻意使节和国际组织高官，旅意华侨华人、中资机构、留学生代表等800余人出席招待会并观看图片展。

中国驻意大利大使贾桂德回顾新中国成立75年来的伟大成就，梳理中意全面战略伙伴关系建立20年来取得的硕果，强调愿在新的历史起点上，推动双边关系取得更大发展。中国常驻联合国粮农机构代表广德福大使表示，中国政府坚定支持联合国粮农机构工作，愿为全球粮食安全作出更大贡献。

萨尔维尼副总理代表意政府祝贺中华人民共和国成立75周年，强调意中携手加强务实合作和人文交流，推动全球和平与可持续发展，续写两国全面战略伙伴关系新篇章。

(责编：艾雯、杨牧)