中国驻意大利使馆与驻联合国粮农机构代表处联合举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨中意全面战略伙伴关系建立20周年招待会
2024年09月20日08:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马9月18日电 （记者谢亚宏）2024年9月17日，中国驻意大利使馆与常驻联合国粮农机构代表处联合举办国庆75周年暨中意全面战略伙伴关系20周年招待会并举行大型图片展，意副总理萨尔维尼、最高法院院长卡萨诺、企业与意大利制造部长乌尔索、众议院外委会主席特雷蒙蒂、参议院秘书长托尼亚托、外交部秘书长瓜利里亚、总统外交顾问卡塞斯、总理外交顾问萨焦等意政要，各国驻意使节和国际组织高官，旅意华侨华人、中资机构、留学生代表等800余人出席招待会并观看图片展。
中国驻意大利大使贾桂德回顾新中国成立75年来的伟大成就，梳理中意全面战略伙伴关系建立20年来取得的硕果，强调愿在新的历史起点上，推动双边关系取得更大发展。中国常驻联合国粮农机构代表广德福大使表示，中国政府坚定支持联合国粮农机构工作，愿为全球粮食安全作出更大贡献。
萨尔维尼副总理代表意政府祝贺中华人民共和国成立75周年，强调意中携手加强务实合作和人文交流，推动全球和平与可持续发展，续写两国全面战略伙伴关系新篇章。
(责编：艾雯、杨牧)
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