新华社莫斯科9月14日电（记者黄河 刘恺 江宥林）金砖国家媒体峰会14日在俄罗斯莫斯科举行。来自40余个国家的60多家媒体负责人围绕“金砖国家媒体在推动多极世界稳定与合作中的作用”开展研讨，为促进多极世界稳定与合作贡献媒体力量。

金砖国家媒体高端论坛执行主席、新华通讯社社长傅华在主旨发言中说，当今世界正处于百年未有之大变局，全球治理面临严峻挑战。金砖国家积极推动共同发展、共同繁荣，为不确定的世界经济带来了确定性。金砖国家积极追求持久和平、普遍安全，为变乱交织的世界注入了稳定性。金砖国家大力弘扬全人类共同价值，为构建人类命运共同体增添了正能量。展望未来，金砖国家合作发展拥有光明前景。

傅华强调，金砖国家媒体是金砖合作的见证者、记录者，也是参与者、推动者。新华社愿与各位媒体同仁一道，携手奏响金砖国家“好声音”，不断提升金砖合作的影响力感召力；携手当好金砖发展“智囊团”，为金砖国家合作发展提供智力支持；携手激发先进技术“新活力”，为新闻报道和媒体发展插上先进适用的技术翅膀；携手搭建媒体合作“连心桥”，推动人文交流和互学互鉴，在国际舞台上发出共同声音。新华社作为金砖国家媒体高端论坛主席团成员和联络处所在机构，也将更好发挥统筹、协调、服务作用，为金砖国家媒体交流交往提供有力保障。

俄罗斯外交部部长谢尔盖·拉夫罗夫在向峰会发表的视频致辞中说，金砖国家是独特的多边合作机制，各方多年来开展了富有成效的合作。金砖国家成为多极世界中的重要支柱之一，世界上大多数国家对该合作机制的兴趣与日俱增。当前，金砖国家媒体合作不断加强，在推动国家间关系发展、深化人民友谊、促进相互信任与理解方面发挥着重要作用。希望此次峰会能够深化各国媒体交流合作，为向各国受众全面展示金砖国家和当今世界发挥作用。

塔斯社社长安德烈·孔德拉绍夫在致辞中感谢新华社对此次峰会的大力支持。他表示，当前，金砖国家影响力不断提升，在国际政治、经济、人文等各领域已经成为一支重要力量。金砖国家合作内容丰富，金砖国家媒体不仅要充分报道各国政治交往、经济合作，还应积极参与搭建各国人民友谊的桥梁。

伊斯兰合作组织通讯社联盟总干事穆罕默德·本·阿卜杜勒·拉布·阿勒亚米表示，伊斯兰合作组织通讯社联盟将加强与金砖国家媒体合作视为该联盟发展的优先事项，愿与各方一道，在尊重和弘扬文明多样性的基础上广泛交流合作。

南非广播公司执行董事诺姆萨·沙贝利表示，金砖国家致力于建立更加包容、多元、公正的国际秩序，金砖国家媒体应不断拓展交流合作，增加发言权，共同发出金砖国家声音，促进国际舆论更加公平公正。

金砖国家媒体高端论坛于2015年由新华社倡议并联合巴西、俄罗斯、印度、南非主流媒体共同发起。目前机制已实现常态化发展，成为金砖国家媒体间务实、高效的交流合作平台。今年，俄罗斯担任金砖国家轮值主席国。新华社与塔斯社商定在金砖国家媒体高端论坛机制框架下联合举办金砖国家媒体峰会。

(责编：牛镛、岳弘彬)