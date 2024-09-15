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外交部领事保护中心提醒中秋、国庆假期出境中国游客注意旅行安全

2024年09月15日00:02 | 来源：新华社
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　　据外交部“领事直通车”微信公众号9月14日消息，中秋、国庆假期将至，部分中国公民计划出境游览异国风光，体验民俗风情，外交部领事保护中心提醒出境中国游客平安出行，文明旅游，周密制定旅行计划，积极做好行前准备，注意防范各类风险，保障人身财产安全。

　　一、做好行前准备

　　充分的行前准备是确保旅途顺利的基础，建议提前通过中国领事服务网、“领事直通车”新媒体平台、驻目的地国使领馆官网等查询了解当地气候条件、自然环境、文化习俗、社会治安、法律法规、入出境要求等信息，稳妥制定出行计划，合理规划日程路线，避免前往高风险国家或地区。如参团旅游请选择正规旅游服务供应商并签订合同，提前将行程告知国内亲友，尽量避免单人出行，积极考虑购买国际旅行保险。

　　二、树牢安全意识

　　树立自身“海外安全第一责任人”意识，出行在外留意当地旅游、治安等安全风险。遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，勿因打卡、猎奇、跟风等原因前往未开发、缺乏安全保障、有禁令标识区域，拍照、录像、使用无人机等须符合当地规定。审慎选择浮潜、漂流、攀岩等高风险项目，如确需参加请提前接受专业培训并听从工作人员指导。远离游行、示威、集会人群，妥善保管个人证件财物，提高警惕，防范盗抢。

　　三、注意交通安全

　　海外部分国家和地区行车规则与国内不同，如需自驾请提前了解当地道路条件、行车习惯和交通状况，严格遵守当地交通法规，使用当地承认的合法驾照。如需租车请选择正规租车商并仔细检查车况，避免超速、酒驾、疲劳驾驶等危险行为，尽量避开拥挤路段或人员密集区域。自驾或乘车均应全程系好安全带，如遇司机疲劳驾驶、车速过快等，应及时主动提醒。

　　四、谨防电诈伎俩

　　海外电信网络诈骗案件近年高发频发，不法分子可通过技术手段篡改来电显示号码，冒充驻外使领馆、国内公检法机关等工作人员施骗，或通过社交软件以“优惠换汇”等为由骗取钱财。建议出境游客时刻绷紧反诈防骗弦,了解各类常见诈骗手段及应对方式，不轻信未经核实的不明来电、短信、邮件，守住不转账、不汇款、不提供个人信息的底线。

　　五、关注气象预警

　　当前部分国家仍处于雨季，易发生洪涝、山体滑坡等灾害。建议出境游客密切关注当地气候变化及官方发布的预警预报信息，提前了解掌握防灾自救知识，恶劣天气下尽量减少出行，不前往山区、台风区、低洼易涝区。留意当地交通、航班信息变动，以便及时调整行程。重视酒店住所安全，熟悉周边避险场所及逃生路线，以备应急之需。

　　六、遇事妥善应对

　　境外旅行过程中如与旅行社、航空公司等发生纠纷，应理性维权，保留相关证据，通过协商或法律途径解决，避免采取过激行为。如遇当地执法人员问询，应保持冷静并积极配合，客观、如实、准确回答问题，沟通中如有困难可请求翻译协助，避免因理解偏差引发误会。如遭遇抢劫、车祸等突发事件或危险，应在保障自身安全前提下沉着应对,及时向当地警方报警，并可联系驻外使领馆寻求协助。

　　七、牢记应急电话

　　掌握当地报警急救电话、驻外使领馆领事保护与协助电话等应急联系方式，需要时拨打求助。外交部全球领事保护与服务应急热线（+86-10-12308）将24小时在线，伴您平安出行。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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