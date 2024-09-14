新华社北京9月14日电 世界卫生组织13日说，已批准总部位于丹麦的巴伐利亚北欧公司所产猴痘疫苗的紧急使用授权申请。这是首个获世卫批准用于抗击猴痘疫情的疫苗。

8月19日，在刚果（金）北基伍省首府戈马市郊一家医院，一名猴痘病毒感染者接受治疗。新华社发

世卫组织总干事谭德塞说：“猴痘疫苗首次通过预审，是我们抗击这一疾病的重要一步，无论对目前非洲疫情而言还是对未来（疫情而言）。”

获得批准后，18岁以上人群可间隔四周接种两剂这款猴痘疫苗。鉴于刚果（金）多数猴痘确诊和死亡病例为未成年人，世卫组织说，这款疫苗也可用于婴儿、儿童和青少年，以及孕妇和免疫力低下人群。

世卫组织8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。按世卫组织说法，猴痘病毒新毒株“分支Ib”去年在刚果（金）出现并迅速传播，已蔓延至布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达等国。

8月31日，在刚果（金）东部的南基伍省首府布卡武市郊区的猴痘治疗中心，患者和家属在等待治疗。新华社发（阿兰·乌亚卡尼摄）

自今年1月以来，刚果（金）已有近2.2万例确诊病例和716例死亡病例。刚果（金）定于10月初开始第一轮疫苗接种。

据路透社报道，巴伐利亚北欧公司所产猴痘疫苗原本用于预防天花病毒感染，先前已经在美国用于预防猴痘病毒。按世卫组织紧急委员会主席迪米·奥戈伊纳先前说法，“目前掌握的证据表明，这款疫苗起到重要保护作用”，但并非“灵丹妙药”，检测和追踪密切接触者等其他公共卫生措施同样重要。

巴伐利亚北欧公司先前说，可在2025年年底前供应1300万剂猴痘疫苗。

日本KM生物技术公司所产猴痘疫苗仍在接受世卫组织评估。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。（刘江）

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