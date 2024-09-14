新华社北京9月14日电 日本13日发布的数据显示，日本国内市场8月大米价格比去年同期上涨23%。

7月26日，在日本东京一家连锁超市，一名男子经过摆放大米的货架（手机照片）。新华社记者钟雅摄

共同社援引市场研究公司“真实数据”发布的数据报道，8月超市出售的5公斤装大米平均价格为2266日元（约合114元人民币），而去年同期为1839日元（93元人民币）。

日本米价自今年春季开始大幅上涨，原因包括去年夏季日本遭遇极端高温，大米歉收和品质下降。今年8月，气象部门发布日本太平洋南海海槽发生大地震可能性增高的警示，引发民众囤积大米，进一步加剧米荒。另外，按照日本媒体的说法，外国游客人数大增推升大米消费，也是米价高涨的因素。

这是7月26日在日本东京一家连锁超市拍摄的货架上的大米（手机照片）。新华社记者钟雅摄

共同社报道，尽管米价飙升，需求依然强劲，原因是在生活成本总体上升的背景下，民众认为大米仍然比其他主食便宜。

市场人士预期，随着今年收获的新米陆续上市，大米供应紧张状况有望缓解。不过，今年的新米价格高昂，甚至能达到去年同期的2倍。《读卖新闻》13日报道，在大阪市一家超市，5公斤装新米大量到货，但价格为去年的1.8至2倍，超过3000日元（151元人民币）。一名87岁的女顾客说：“米每天都得吃，是生活必需品。虽然很贵，也不得不买。”（惠晓霜）

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