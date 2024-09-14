新华社金沙萨9月13日电（记者史彧）刚果（金）一法庭13日在首都金沙萨就今年5月发生的未遂政变案件作出判决，包括3名美国人在内的37人因恐怖主义等罪名被判处死刑。

这是9月13日在刚果（金）金沙萨拍摄的政变嫌疑人。新华社发

庭审在金沙萨的恩多洛军事监狱内举行，共有51名嫌疑人出席，庭审全程由刚果（金）国家电视台直播。包括马塞尔·马兰加等3名美国人在内的37人被判处死刑，14人被宣布无罪。马塞尔·马兰加的父亲克里斯蒂安·马兰加是刚果（金）流亡前政客，此前被确认为此次未遂政变的头目。

这是9月13日在刚果（金）金沙萨拍摄的政变嫌疑人。新华社发

据报道，今年5月19日凌晨，克里斯蒂安·马兰加带领50多名武装人员企图发动政变。他们原计划袭击新任总理图卢卡和副总理兼国防部长本巴的住所，因无法确认二人住址转而对时任副总理、现已当选国民议会议长的卡梅雷的住所发起攻击。武装人员随后还闯入民族宫总统办公室附近区域。刚果（金）军方当天宣布挫败政变企图。克里斯蒂安·马兰加等4名武装人员被打死，40多名武装人员被逮捕，其中包括多名外籍人员。

这是9月13日在刚果（金）金沙萨拍摄的政变嫌疑人。新华社发

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