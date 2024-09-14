人民网曼谷9月13日电 （记者刘慧）9月12日，由江苏省住房和城乡建设厅、省商务厅、省外事办公室主办，苏州工业园区管理委员会协办的江苏建设领域推介会在新加坡成功举办。江苏省人民政府副省长夏心旻、中国驻新加坡大使曹忠明、新加坡贸工部企业发展局中国司执行司长沈俊雄等出席会议并致辞。

推介会会场。主办方供图

夏心旻在致辞中指出，多年来，江苏与新加坡在经贸、城建、人文等领域开展了全方位合作，取得了丰硕成果，特别是中新两国合作开发建设的苏州工业园区已成为中国开发区发展的标杆。在中新关系进入新的发展阶段，双方要共同弘扬丝路精神，携手把握“一带一路”发展机遇，鼓励和引导有实力、有意愿的企业到对方投资兴业、开拓市场，实现共同发展、互利共赢；携手打造科技创新交流平台，在新能源、新材料应用以及智能建造、装配式建筑、海绵城市建设等方面开展技术交流合作、分享科技创新成果；携手拓展建设领域合作空间，推进双方企业积极参与港口、机场、码头、铁路、公路、产业园区等基础设施投资建设，推动合作领域向上下游全产业链延伸，形成产业结构优势互补的发展新格局。

曹忠明在致辞中表示，中国和新加坡是友好近邻和重要伙伴，合作范围不断拓展，经贸合作成果丰硕，不仅有力推动各自发展，也为地区国家务实合作树立了标杆。立足于“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”的新定位，中新经贸合作的前景更加广阔，将为两国人民带来更多福祉。江苏是新加坡的老朋友，江苏和新加坡合作机制完善、经贸合作深入、人员往来密切。希望双方企业发挥各自优势，抓住两国及区域市场发展机遇，在建筑领域规划、绿色低碳转型和技术创新方面加大合作力度，实现共赢发展。

沈俊雄表示，本次推介会是中新双方企业相互熟悉、深化合作和建立伙伴关系的重要平台。去年两国领导人将中新关系提升为全方位高质量的前瞻性伙伴关系，反映了双方对双边合作的共同承诺，并寻求在数字和绿色经济等前瞻性领域开展新的合作。中新两国都在力争减少碳足迹，实现更可持续的经济增长。在“新加坡—江苏合作理事会”框架下，绿色经济是合作的关键领域之一，希望双方利用好这个交流平台，积极探索在城市规划和发展等关键领域新的合作。

会上，中新两国企业签订合作及意向协议10项，进一步深化在城市规划设计、基础设施建设、智能建造、绿色建筑等领域合作。

(责编：于洋、杨牧)