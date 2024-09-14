人民网墨西哥城9月13日电 （记者谢佳宁）当地时间9月13日上午12时，墨西哥城地铁一号线2A段开通仪式在巴尔德拉斯车站举行。墨西哥城市长马蒂·巴特雷斯宣布2A段三个车站投入运营。墨西哥城议会议长玛莎·阿维拉、内政部部长里卡多·鲁伊斯、城市交通部部长安德烈斯·拉霍斯，墨西哥城地铁局局长吉列尔莫·卡尔德隆、地铁局工会主席费尔南多·埃斯皮诺，中国驻墨西哥大使张润，中国驻墨西哥大使馆经济商务处公使衔参赞董蔚，中车株机公司墨西哥公司负责人及现场团队等参加仪式。

活动现场。中车株机公司墨西哥公司供图

墨西哥城地铁1号线整体现代化项目是中国中车首个海外“系统+”项目，涉及投融资、车辆新造，以及既有车辆通信系统、线路及机电系统全面现代化升级改造、全系统维保等，服务期长达19年。2022年入选联合国开发计划署“全球十大PPP项目经典案例”。

吉列尔莫·卡尔德隆表示，地铁一号线作为墨西哥城最古老的地铁线路，已经运营超过50年。他特别感谢中国中车在项目中的付出。“中国中车不仅在克雷塔罗州建立了车辆工厂，实现了本地化制造与知识转移，还为我们提供了高质量的地铁车辆。他们的专业与努力，是项目成功的重要保障。”

墨西哥全国地铁工人工会联盟执行秘书长洛佩斯指出，在潘提特兰至巴尔德拉斯区段的建设中，中国中车引进最新的轨道技术、机电设施，不仅为市民提供了更便捷的出行选择，更为地铁系统的工作人员搭建了知识更新的前沿平台。此次技术引进，是对他们专业技能的一次重要提升。

安德烈斯·拉霍斯表示，当前轨道交通与城市生活深度融合，要坚持规划引领，着力推动轨道交通网络体系建设，持续优化运行线路设计，不断提升交通便捷度，更好满足群众出行需求。要优化资源配置，提高服务效率，不断完善车站功能，为广大市民乘客提供更舒适多元的智慧出行体验。

张润在讲话中高度肯定中国中车项目团队的付出，赞扬中墨两国在地铁一号线项目上的合作成果。他表示，中国中车在墨西哥的投资与制造，不仅为当地创造了就业岗位，还促进了技术交流与合作。地铁一号线不仅是中墨两国人民精诚合作的见证，更是两国友谊长存的象征。

马蒂·巴特雷斯博士回顾地铁一号线的改造历程，并展望了墨西哥城交通发展蓝图。他表示特别感谢所有参与地铁一号线改造工程的地铁工人、工程师和职能部门人员，正是他们的辛勤付出和无私奉献，让这座城市变得更加美好。

据悉，自3月22日中车株机公司研制的NM22型胶轮列车上线以来，已有19列新车投入运营。随着2A区段的开通，行车区间也将得到进一步扩展，优化路网效率，缓解城市拥堵问题，提升当地群众出行体验，推动当地轨道交通提质升级，促进当地经济社会持续发展。

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