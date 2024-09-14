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中方呼吁美国不要继续制造分裂对抗、挑动阵营对立

2024年09月14日14:33 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月13日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表耿爽13日在安理会审议向乌克兰提供武器问题时表示，希望美国不要继续破坏国际团结、制造分裂对抗、挑动阵营对立，真正为早日结束战争、实现和平发挥些建设性作用。

　　耿爽说，武器持续输入，只会进一步推动局势升级，带来更多无辜伤亡，对国际和地区的和平与安全造成广泛的消极影响。中方对一段时间以来战争日趋激烈深表关切。中方认为，当务之急是遵守“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”三原则，尽快推动局势降温。中方呼吁冲突当事方展现政治意愿，相向而行，早日停火止战，开启和谈。呼吁国际社会为此创造有利条件，提供切实帮助。有关各方都应以和平为重，以人道为重，将资源和精力投向停火止战的外交努力。

　　耿爽说，美国代表在发言中传播虚假叙事，再次歪曲污蔑中国在乌克兰问题上的立场。中国不是乌克兰危机的制造者，更不是当事方。中方没有向冲突任何一方提供武器，始终严格管控军民两用物项。中方同包括俄罗斯、乌克兰在内的世界各国开展正常的经贸合作。

　　耿爽表示，中国在乌克兰问题上的立场客观公正，并不支持谁，也不偏向谁。战争爆发后，中方就提出“四个应该”的原则主张。两年多来，中国一直为和平奔走、为促谈努力。中方与俄罗斯、乌克兰双方都保持着接触，与欧洲国家以及美国也经常交换意见。中国政府欧亚事务特别代表四次赴有关国家开展斡旋外交。中方这么做的目的只有一个，那就是推动早日停火止战、实现和平。

　　耿爽说，今年5月，中国和巴西共同发表关于政治解决乌克兰危机的“六点共识”，得到了许多国家的积极响应。除中国、巴西提出的“六点共识”外，非洲国家也提出了解决俄乌冲突的十点立场。其他一些“全球南方”国家也提出了类似的倡议。这充分说明外交谈判、政治解决符合大多数国家的共同期盼，是国际社会的人心所向。中方希望美国不要继续充耳不闻这些和平呼声，不要继续抹黑阻挠中国等有关国家的外交努力。

(责编：徐婵、杨光宇)

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