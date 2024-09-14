人民网班珠尔9月13日电 （记者黄培昭）坐落于大西洋之滨的西非小国冈比亚，以其风景秀丽、民风淳朴而被誉为“微笑海岸”。在这里，记者惊讶地发现，网络速度比许多非洲国家都要快得多。这一切，得益于中国华为帮助冈比亚建设的国家宽带网项目。

冈比亚国家宽带网项目是中国与冈比亚政府间合作的重要成果之一，旨在通过提升通信基础设施，缩小冈比亚与发达国家在信息化发展上的差距。该项目不仅有助于推动冈比亚的经济与社会进步，也进一步深化了中冈两国的经贸合作。

冈比亚总统巴罗高度赞赏华为建设的国家宽带网项目，他表示：“这一项目极大提升了冈比亚的互联网水平，丰富了人们的生活。华为将成为冈比亚数字化转型和数字经济发展的关键力量。”他相信，未来华为将在冈比亚的发展进程中扮演更加重要的角色。

此外，巴罗还指出，冈比亚的国家数据中心是推动数字经济发展的核心。然而，由于历史原因，许多数据仍然存储在海外。他呼吁加快将教育、医疗、交通、金融等领域的数据迁回国内，并在网络和数字化建设方面作出更多努力。

记者在采访中了解到，目前，华为承建的国家宽带项目已顺利完工并交由冈比亚电信公司Gamtel运营。Gamtel是冈比亚唯一的固网运营商，拥有超过20年的运营经验和维护能力。

华为驻冈比亚办事处主任郑锡琏在接受人民网记者采访时表示，国家宽带网项目为冈比亚的电子政务和信息化发展提供了强有力的支撑，提升了政府的工作效率，推动了冈比亚的经济增长。

冈比亚媒体对华为助力该国宽带建设给予高度评价。《观点报》称，这一项目不仅提升了冈比亚电信公司的网络服务质量，还为31个城市（县）的居民和企业提供了高速光纤接入互联网的能力，缩小了数字鸿沟，为国家信息化发展奠定了坚实基础。

“通过国家宽带项目，冈比亚实现了全国范围的互联互通，推动了信息和通信技术产业的发展，加速了4G网络的商用，并为5G的推广铺平了道路。这不仅缩小了城乡间的数字鸿沟，也让偏远地区的居民同样享受到数字经济带来的红利。”郑锡琏向人民网记者介绍。

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