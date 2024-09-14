人民网华沙9月13日电 （记者禹丽敏）9月12日，2024“天涯共此时—中秋诗会”在罗马尼亚首都布加勒斯特的中国文化中心成功举行。罗马尼亚前驻华大使伊斯蒂乔亚、布加勒斯特中国文化中心主任徐宁波、贵州省文化和旅游厅宣传推广与交流合作处处长张美彪、罗马尼亚国家文学博物馆代表、布加勒斯特大学孔子学院和特兰西瓦尼亚大学孔子学院师生、罗马尼亚文学爱好者和在罗华侨华人等100余人出席活动。

苗族银器展示。傅永山摄

伊斯蒂乔亚认为，中国传统中秋节代表了浪漫、团聚、祝愿和诗意。他表示，中国诗歌是中华优秀传统文化的重要载体，顺应了开放、交流、多元的历史趋势，诗会活动能让更多的罗马尼亚民众喜欢上中国文化。

贵州省文化和旅游厅宣传推广与交流合作处处长张美彪致辞。傅永山摄

张美彪表示，中秋节是丰收和团圆的节日，诗词是中华文化的瑰宝，希望这场中秋诗会能为中罗文化和旅游交流与合作、两国文化交流互鉴助力。他盛情邀请罗马尼亚各界朋友去贵州做客，感受诗意贵州之美。

布加勒斯特中国文化中心主任徐宁波致辞。傅永山摄

徐宁波在欢迎辞中表示，本次中秋诗会旨在通过诗歌传递中秋节的深厚文化内涵，希望以诗歌为桥梁，进一步加深两国人民之间的了解与友谊，共同探索人类共同的精神家园。

现场的罗马尼亚书法爱好者书写并展示作品。傅永山摄

现在嘉宾观看表演。傅永山摄

活动现场，来自布加勒斯特大学和特兰西瓦尼亚大学孔子学院的学生们用熟练的中文深情朗诵了《望月怀远》《嫦娥》《静夜思》等中国古典诗词。这些年轻的声音将中国古人的情怀娓娓道来，赢得了现场观众的阵阵掌声。罗马尼亚书法爱好者现场挥墨，书写并展示书法作品《望月怀远》。6位罗马尼亚知名诗人分别朗诵了现代罗马尼亚语的开创者之一、罗马尼亚民族诗人米哈伊·爱明内斯库的著名诗作《第一封信》，伊万·皮拉特的诗作《月光》等与月亮有关的名篇和他们的原创诗作，以此表达他们对中秋佳节的美好祝愿。来自贵州省歌舞剧院的民乐演奏家用古筝、二胡和萧演奏《忆江南》《良宵》等中国传统名曲，独特的旋律让人感受到中秋节的温馨、团圆与思乡之情。钢琴演奏者傅涛祺特别献上钢琴独奏《彩云追月》，为现场氛围增添了一分恬静与优雅。

蜡染展示。傅永山摄

苗族银器展示。傅永山摄

嘉宾们在活动现场还品尝了手工月饼，体验了贵州省非遗传承人现场展示的苗族蜡染、苗银和苗绣技艺。带着灯谜的彩色灯笼随风摇曳，柔和的微光与城市的灯火交相辉映，中罗民众在这样一个诗意的夜晚感受庆祝中秋节的魅力，诠释了不同文化间的和谐共鸣。

本次活动被纳入同期举办的布加勒斯特第14届国际诗歌节，罗马尼亚国家文学博物馆的莫妮卡表示，文化中心举办的诗会给她留下了深刻的印象，是本届国际诗歌节中独具特色的一场活动。许多从国际诗歌节信息平台了解到活动的嘉宾表示，这是一场别具一格的诗会，精彩的诗歌朗诵、表演和浓浓的中国文化氛围让人沉浸其中。

诗人卡梅利亚在留言簿上写到：“这场中秋庆典如此美丽，能够成为它的一部分，是一种莫大的荣幸。这是心灵架起友谊和美好桥梁的时刻，它让我体验到令人振奋的感觉，让我有机会了解丰富而美丽的中国文化。感谢这美好的氛围以及完美的活动组织。”

(责编：于洋、杨牧)