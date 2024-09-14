新华社塞尔维亚兹雷尼亚宁9月13日电（记者石中玉 陈颖）塞尔维亚总统武契奇13日在塞北部城市兹雷尼亚宁出席中国企业在欧洲首个轮胎工厂的量产启动仪式时说，这一塞尔维亚迄今最大绿地投资项目将促进地区发展，并成为两国合作的有力见证。

玲珑国际（欧洲）有限公司量产启动仪式当天在兹雷尼亚宁市举行，武契奇、副总理兼环保部长武约维奇、经济部长梅萨罗维奇等塞政府官员以及中国驻塞尔维亚大使李明出席仪式。

武契奇在致辞中表示，中国一直是塞尔维亚的重要伙伴，这座工厂就是两国合作的有力见证。没有两国领导人的友谊，“这一切不可能实现”。他说，这一项目将极大促进兹雷尼亚宁市及周边巴纳特地区的经济发展，彻底改变兹雷尼亚宁的面貌。随着财政收入的增加，当地政府还将有能力解决长期存在的道路基础设施和供水系统相关问题。

李明在致辞中说，在两国元首战略引领下，中塞人民弘扬铁杆友谊，高质量推动共建“一带一路”，取得丰硕成果。玲珑轮胎实现量产是双方互利共赢的例证，充分展现了中国企业对塞尔维亚发展前景的信心。希望中塞双方工商界抓住机遇，优势互补，携手为构建新时代中塞命运共同体注入新动能。

据玲珑轮胎介绍，这座投资9.9亿美元的工厂在建设中深度融合了人工智能、移动传感、工业大数据及工业机器人等前沿科技，年产能达1362万条高性能子午线轮胎。

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