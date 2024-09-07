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泰国新一届内阁宣誓就职

2024年09月07日09:46 | 来源：新华网
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新华社曼谷9月6日电（记者陈倩慈 林昊）由佩通坦·钦那瓦担任总理的泰国新一届内阁6日傍晚在曼谷律实宫觐见泰国国王玛哈·哇集拉隆功，在御前宣誓就职。

9月6日，由佩通坦·钦那瓦担任总理的泰国新一届内阁在曼谷律实宫向泰国国王玛哈·哇集拉隆功宣誓就职。新华社发（泰国王室宫务处供图）

9月6日，由佩通坦·钦那瓦担任总理的泰国新一届内阁在曼谷律实宫向泰国国王玛哈·哇集拉隆功宣誓就职。新华社发（泰国王室宫务处供图）

泰国国王玛哈·哇集拉隆功日前批准了由36人组成的新内阁名单，佩通坦担任总理，副总理共6名，分别来自为泰党、自豪泰党和泰国人团结建国党。佩通坦所在的为泰党在新内阁中占据主导地位，该党共有17人进入内阁，掌管国防、交通、财政、外交、公共卫生、商业等部门。

泰国国会主席万诺6日确认，佩通坦将于12日至13日在国会作施政报告。

8月16日，佩通坦在泰国国会下议院特别会议投票中获得过半数议员支持，当选新任泰国总理。泰国国王玛哈·哇集拉隆功随后批准她担任泰国总理。

9月6日，泰国总理佩通坦·钦那瓦在位于曼谷的总理府外向媒体致意。新华社发（拉亨摄）

9月6日，泰国总理佩通坦·钦那瓦在位于曼谷的总理府外向媒体致意。新华社发（拉亨摄）

9月6日，由佩通坦·钦那瓦担任总理的泰国新一届内阁在位于曼谷的总理府合影。新华社发（拉亨摄）

9月6日，由佩通坦·钦那瓦担任总理的泰国新一届内阁在位于曼谷的总理府合影。新华社发（拉亨摄）

9月6日，泰国总理佩通坦·钦那瓦在位于曼谷的总理府外向媒体致意。新华社发（拉亨摄）

9月6日，泰国总理佩通坦·钦那瓦在位于曼谷的总理府外向媒体致意。新华社发（拉亨摄）

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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