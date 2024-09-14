加速发展的人工智能在改变世界，这一趋势从正在沙特阿拉伯首都利雅得举行的第三届全球人工智能峰会可见一斑。

为期三天的第三届全球人工智能峰会9月10日在沙特首都利雅得拉开帷幕。穿梭在虚拟空间与现实之间炫酷演出、灵活变换各种姿势行走的机器狗、轻松自如的人机实时对话、亦真亦幻的跨界技能培训……峰会上的一切都让人实实在在地感受到：人工智能时代正在到来。

峰会主办国沙特正致力于发展人工智能，并希望借此助力经济转型。从2020年起，沙特已三次主办全球人工智能峰会。据沙特数据与人工智能局最新发布的《沙特人工智能现状》报告，预计2030年人工智能将贡献沙特12%的国内生产总值。

人工智能的发展速度惊人，应用场景也越来越多，这一点从参加峰会的专注于各领域、形态的人工智能企业就能看出。

在一家名为“闪亮集团有限公司”的英国人工智能企业展位前，工作人员正在一张摆放着扳手、钳子等工具的桌子后面指导参观者进行虚拟与混合现实训练，操作者带上头显设备，操作着面前的工具在空中做着各种动作，进行不同虚拟场景下的训练。该公司首席执行官本·贝内特告诉记者，他们正在沙特使用这套系统培训当地的劳动力。

“你现在的运行状态还好吗？”“我很好，正在常态运行。”这是在西门子展台前的一次人机对话，对话的机器就是制造业工厂里的一台机床。据展台工作人员介绍，这个人机交互系统可以用于任何装载了可编程逻辑控制器的机器，人们可以像平常聊天一样检查机器的各种状态，不需要特别操作，也不需要输入特别代码。

在峰会上，记者感受到人工智能技术给人类未来带来的无限遐想。然而，记者与企业代表交流时发现，不少企业的相关业务多集中在欧美，对不少发展中国家，尤其是贫困国家来说，人工智能看起来还很遥远。

总部位于利雅得的国际组织数字合作组织秘书长迪玛·叶海亚举例说，人工智能项目耗电量巨大。如何解决发展人工智能面临的电力瓶颈对发达国家尚且是挑战，更不用说连日常电力供应都无法绝对保障的贫困国家了。“现在的数字鸿沟有扩大的趋势，这会导致对许多贫困国家的排斥。我们必须通过合作行动，努力弥合而不是加深鸿沟。”

这些问题已引起各界关注。联合国秘书长古特雷斯此前呼吁，全球需要协调建设安全、包容、人人可及的人工智能。此外，第78届联合国大会7月1日协商一致通过中国主提的加强人工智能能力建设国际合作决议。这份决议围绕加强相关国际合作提出一系列重要务实举措，旨在帮助各国特别是发展中国家从人工智能发展中平等受益，弥合数字鸿沟，完善全球人工智能治理，加快落实2030年可持续发展议程。

正如专注于人工智能领域的公益机构帕特里克·麦戈文基金会主席维拉斯·达尔所说，人工智能的未来应该属于全人类。

（据新华社电 记者陈梦阳、赵文才、罗晨）

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