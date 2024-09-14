在墨西哥西部米却肯州拉彼达市附近，27岁的约塞琳·米雷莱斯熟练地操作一台中国品牌农业无人机，干着农活。

米雷莱斯所在地区是墨西哥传统农业区。米雷莱斯用大疆T30无人机将农药洒在玉米、小麦和草莓等农作物上。在中国技术的助力下，她通过自学和专业培训成为当地首批持有飞行许可证的专业女飞手。

龙舌兰是当地常见作物之一，剑形叶片宽大厚实，叶片顶端带尖刺，看上去刚毅有力。龙舌兰是墨西哥特色龙舌兰酒的关键成分，见证着数千年来美洲原住民适应干旱环境的农耕发展历程。

当地人爱德华多·布里别斯卡和家人种植龙舌兰。两年前，他购入一台中国产农业无人机，为数公顷龙舌兰农田喷洒除草剂，整个过程变得快速高效。他算了一笔账，以前每公顷土地的除草工作需要5个人连续工作约1小时才能完成，而使用无人机喷洒除草剂只需10分钟。

随着全球气候异常现象增多，旱灾和用水紧张问题在当地尤为突出。因此，发展精准农业对当地龙舌兰种植产业至关重要。布里别斯卡表示，虽然龙舌兰能适应干旱环境，但人们大量种植这种作物后仍需在施用农药和化肥时优化水资源配置。在水资源使用方面，农业无人机较传统人工更加高效，既有助于在整块农田合理分配，又能提升单株植物的整体覆盖。

一台台无人机“由点及面”，为当地精准农业构建起智能数据网络。拉彼达市农业开发区主任埃里维托·洛佩斯告诉记者，农业无人机有助于政府和农户更好地了解作物的生长情况，监测单位面积内作物数量、化肥效力以及病虫害状况。例如，数据显示一天中最佳浇水时间是清晨，此时天气凉爽，风力较小，植物水分流失较少，且更易吸收水分，可减少预计用水量的2/3。

此外，中国产的农业无人机能用多光谱和可见光等技术分析农作物长势差异，及时发现并解决潜在问题，有助于墨西哥发展以精耕细作为基础的现代农业。

大疆农业墨西哥业务代表董叶飞介绍，该公司农业无人机自2021年进入墨西哥市场以来，已广泛应用于该国的玉米、小麦、大麦、蔬果田等农业场景中。目前，在墨西哥已有约1600名飞手通过认证。中国农业无人机拥有数字化、智能化和精准化的技术特点，以及集培训、维修与销售于一体的服务优势，有效降低生产成本，助力墨西哥农业增产增收。

墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯认为，农业无人机等设备的应用，有助于更好了解地形，确定干旱地区和农业安全区。来自中国的技术促进了自然资源的可持续管理，推动了绿色经济发展。

布里别斯卡期待，随着中国农机技术不断创新和推广，墨西哥等国家的农户能获益更多。

（据新华社拉彼达9月8日电 记者吴昊、席玥）

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