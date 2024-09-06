一幅幅笔触细腻、栩栩如生的画作与墙壁融为一体，一块块颜色各异、细腻精致的瓷砖讲述着中国不同地域的文化故事……9月5日，2024“一带一路”媒体合作论坛拉美媒体采访团走进位于广东佛山的新明珠集团冠珠瓷砖展厅，见证瓷砖和岩板上中国风韵，感受中国智造与传统文化碰撞出的火花。

无论是粗犷水墨线条勾勒出的耕牛，还是每一根羽毛都鲜艳灵动的孔雀，如同艺术品一般的瓷砖和岩板引得采访团记者连连称赞。乌拉圭《脸孔与面具》周刊社长马特奥·格里列表示，十分惊讶于这里的产品种类与形象如此之多。对于这样文化与工艺的结合，让他更加生动地了解中国工艺与技术的进步。

在推进“一带一路”文化艺术发展的实践中，冠珠瓷砖以陶瓷为根、以华夏城市文化为脉络，已创下窑宝龙脉、敦煌印象、漫步巴蜀系列产品，将中华文化融入岩板制造，并汲取中国古建筑的智慧及东方传统颜色的精粹，在海内外推出冠珠华珍岩板，实现让中国陶成为中国潮。

除了在视觉上看到中国画作传神的笔法，通过触摸岩板上凹凸有致起伏的质感，更能感受到中国智造的精妙工艺。为了探寻如此精美的瓷砖的生产奥秘，采访团走进了冠珠瓷砖智能制造工厂，对中国瓷砖生产工艺进行了探秘。

一堆看起来平平无奇的土壤，从压制成型到打包约需200分钟，整个过程高度数字化，生产线鲜少看到工人。机械手之间的无缝衔接更是未来感十足。通过数据中台、DIM数智平台、大数据平台等深度开发的近百个底层后台和前端应用模块，形成了冠珠瓷砖完整而高效的工业信息化应用矩阵。

巴西《红网》总编辑吉奥马尔·普拉特斯告诉记者：“我惊讶于这座工厂有如此少的工人参与工作，中国的工业智能化水平已经远远走在了世界前列。”

古巴《格拉玛报》第一副总编辑迪尔伯特·雷耶斯·罗德里格斯说：“看到这我才明白为何中国建筑如此美观。我也明白了为什么中国迈出的每一步都会让世界为之震撼，也知道了中国能够如此快速发展壮大的原因。我看到了中国企业对细节的极致追求，更看到了中国在发展中兼顾速度与质量。中国可持续性的生产思路值得其他国家借鉴。”

统筹：徐 波

文字：石青川 朱禹柔

摄影：蒋雨师

视频制作：王靖舒 岳雄雄 薛昊瑞 张 溢

(责编：崔越、杨牧)