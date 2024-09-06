何，为峨眉？

是“云鬘凝翠，鬒黛遥妆”的女子妆容？

是“一山独秀众山羞” 的高凌五岳？

还是“一树开五花，五花八叶扶”的武术宗派？

近日，成员来自中国和欧洲、非洲的2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行走进四川乐山，在互学互鉴中，一同探访“峨眉”的丰富内涵。

峨眉山金顶气象万千。人民日报海外版记者黄敬惟 摄

以“武”会友，以“和”为贵

当刚柔并济的峨眉武术，遇到以技制敌的降伏式摔跤，会产生怎样的“火花”？

“嘿、哈！嘿、哈！”

未到其地，先闻其声。走近峨眉武术联合总会国学馆正门，30多名峨眉武术青少年学员双目如钉，高站板凳，稳扎马步。震天呐喊中，学员们招式利落、活力四射、元气满满，尽显峨眉武术精气神。

峨眉武术青少年学员正在练习板凳功。人民日报记者伊霄 摄

少林崇刚，武当尚柔，峨眉兼修。随后的展示中，峨眉拳、峨眉棍、峨眉刺等功法器械一一亮相。动作行云流水，招式刚劲有力，兵刃机巧灵动，充分展现峨眉武术丰厚底蕴，吸引不少外国记者当场拜师、现场学艺、相互切磋。

“峨眉武术发祥于峨眉山，特点是刚柔并济、快慢相间、灵活多变，与少林武术、武当功夫并称中国三大武术流派。”峨眉武术非遗传承人王超介绍，“它根植于中国，荟萃儒、道、释文化，有很强的包容性，欢迎大家一起体验交流。”

峨眉武术学员展示峨眉刺。资料图片

受现场气氛带动，瑞典《北欧时报》新闻编辑马库斯·安德松和瑞典《新日报》新闻编辑艾萨克·博曼配合，向大家演示并讲解了降伏式摔跤。

压、顶、抱、绞……技巧丰富、注重缠斗，两位外国记者的现场演示，引得阵阵掌声。

峨眉武术讲治身，更讲治心；靠技传，更靠心传。

“武术交流有利于不同文明间互鉴。感觉摔跤技术和峨眉武术有共通之处，都不崇尚暴力，目标都是通过练习来强身健体，激励人们更加自律、积极向上。”马库斯·安德松分享道。

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员马库斯·安德松（躺地者）展示降伏式摔跤。刘晓立 摄

以“技”相交，以“和”融汇

当清香淡雅的峨眉山茶，邂逅明亮果香的肯尼亚咖啡，会激发何种化学反应？

荷花池旁，氤氲弥漫。

古色古香的茶案旁，峨眉雪芽公司茶艺师杨梅与肯尼亚国家广播公司新闻编辑阿涅斯·姆比特·姆旺甘吉端坐蒲团，同中外记者共展“茶与咖啡的对话”。

温杯、赏茶、置茶、润茶、冲泡，伴随舒雅音乐，一壶峨眉雪芽茶冲泡完成。

“当茶靠近我的鼻子时，一股清香就钻了进来，我很喜欢这个茶的气味和口感。”阿涅斯·姆比特·姆旺甘吉说。

如今在中国，咖啡也受到越来越多人喜爱。肯尼亚盛产咖啡，阿涅斯·姆比特·姆旺甘吉特地为大家展示了自己家乡咖啡的冲泡方式。

将咖啡豆研磨成粉，倒入杯中，再冲入热水，充分搅拌后，略带果酸的咖啡香味四散开来。

“这个喝起来有一种板栗的清香。”杨梅说，“‘茶和天下’，咖啡与茶也是可以融合的。我们之前就同咖啡店合作，选用专款咖啡与绿茶融合调制，研发了峨眉雪芽咖啡，口感清香馥郁，别有一番滋味。”

“在肯尼亚，也有许多人用家乡茶叶泡茶喝。感谢这次交流，拉近了我们之间的距离。”阿涅斯·姆比特·姆旺甘吉回应说。

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员阿涅斯·姆比特·姆旺甘吉与茶艺师杨梅进行茶艺和咖啡冲泡的交流展示。人民日报记者伊霄 摄

以“艺”相连，以“和”共情

当含蓄内敛的中式艺术，牵手热情奔放的国外舞蹈，会展现怎样的精彩？

落笔之间皆学问，尺素之间有乾坤。在中国，书法艺术不仅是视觉艺术，更浓缩烛照心灵的中国文化，具有独特的“神采”和“诗情”。

“‘德不孤’？请问这是什么意思？”在峨眉艺术交流活动中获赠一副书法作品后，《西班牙报》记者克里斯蒂娜·安德拉德连忙问旁边的中方记者。

“‘德不孤，必有邻’，意思是说，道德高尚的人是不会孤单的，必定会有志同道合的人来与他为伴。”

得知含义后，克里斯蒂娜·安德拉德小心地将作品收好说：“这幅字代表和谐友善，我也一直努力向人们传递善意，它很适合我。如果世界上的国家都能做到这一点，世界将会更美好。”

以指为笔，蘸墨作画。峨眉山指画非遗传承人林栩的画桌前围满了外国记者。刚果（布）《布拉柴维尔快讯报》总编辑埃米尔·甘卡玛也热爱绘画，他自告奋勇，在现场和林栩共同完成了作品。

“绘画帮助我们更好地了解彼此。”埃米尔·甘卡玛举着这幅画向大家展示，“我们合作得很默契。我画的是一位男士。林栩很好地理解了我的意思，在画上加了手臂和西服，让画作更加完整了。”

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员埃米尔·甘卡玛展示合作画作（右）。人民日报记者徐杭燕 摄

交流间，音乐响起，来自瓦努阿图的莉隆·邦玛图拉着中方记者邱越，跳起了南太平洋岛国传统舞蹈。

“我也要去跳舞。”埃米尔·甘卡玛穿过人群加入其中。紧接着，林栩也参加进来。

伴随律动，中外人士在现场围成一圈，一边鼓掌一边跳舞，氛围达到高潮。

“欢迎再来中国”“欢迎来瓦努阿图”“欢迎来波兰”……音乐渐出，中外记者们纷纷发出邀请，友谊和祝福在舞蹈中流动、生长。

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员莉隆·邦玛图与大家一起跳起瓦努阿图传统舞蹈。刘晓立 摄

以“武”会友、以“技”相交、以“艺”相连。

美美与共，互学互鉴。

何为峨眉？

“和”为峨眉。

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员与峨眉山市艺术家一同展示合作创作的艺术作品。人民数字传播记者陈春安 摄

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员与峨眉武术联合总会的武师和学员们合影。人民数字传播记者陈春安 摄

统筹：李 舫

策划：史鹏飞

审核：熊 建、吴建英、谢万容

文字：史鹏飞、常 晋、徐杭燕

图片：伊 霄、陈春安、刘晓立、黄敬惟、徐杭燕

视频监制：赵祖乐，视频导演：曾茵茵，后期剪辑：蔡易明，视频翻译：李甲添

鸣谢：成都市广播电视台国际传播中心

(责编：崔越、徐祥丽)