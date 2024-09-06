一座城市，有了记忆，就有了温情。

一座城市，记住他人，就会被他人铭记。

成都，蓉城。

初秋时节，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行走进四川成都，循城市发展、探蓉城记忆、觅成都故人，共同找寻蓉城记忆中的故事。

想你，家人

浣花溪畔，竹澹清辉；杜甫草堂，诗韵悠长。

“‘诗圣’杜甫曾在此居住近四年，创作了大量诗歌。草堂是杜甫的精神栖息地，也是他颠沛生活难得的一段安宁栖居。正是在成都，杜甫的诗风开始变得更具田园韵味。”杜甫草堂博物馆馆长王飞说。

“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”，杜甫在成都倾吐了他的期盼与心愿。

浣花岁月，草堂春秋。成都承接了杜甫的漂泊，记住了杜甫的赤诚。

杜甫草堂内的茅屋故居。杜甫草堂供图

如果说包容的成都给予杜甫温暖的慰藉，那么千百年后，诗意并未远去。

“人日题诗寄草堂，遥怜故人思故乡。”公元761年，高适写下诗作《人日寄杜二拾遗》赠予杜甫，表达思念。公元770年，杜甫重读此诗，想到好友已逝，睹物伤情，不胜伤感，写下《追酬故高蜀州人日见寄》，以寄哀思。

如今，“锦水春风公占却，草堂人日我归来”——因为唱和的典故，每逢正月“人日”节时，很多成都市民都会相约草堂，吟咏诗词，凭吊故人。

蓉城，杜甫曾经的家园；杜甫，蓉城至今的家人。

“我想在‘人日’节时再来到这里，一起体验成都的习俗，感受其中的文化。”在杜甫草堂，瑞典“一带一路”研究所所长史蒂芬·布劳尔感慨道。

想你，朋友

地处西部陆海新通道腹地，成都因积极参与共建“一带一路”，与世界的距离拉得更近。五湖四海朋友来，蓉城热情迎天下。

“你对成都的印象是什么？”

当被问及这个问题，喀麦隆共和国的留学生娜塔莎、莫桑比克共和国的留学生克里斯蒂娜异口同声回答：

“Friendly！（友好）”

“Very very friendly！（非常非常友好）”

善意流淌细微处，暖意就在生活里。“在成都，每当我遇到困难，身边的人总是很乐意伸出援手，帮助我解决问题。”娜塔莎说。

“这里的人们都很友好、很热情。走在路上，我和陌生人打招呼，他们也会很开心地回应我。”克里斯蒂娜表示，成都的热情弥漫在街巷中，“你好”成为流行语。

喀麦隆共和国的娜塔莎和莫桑比克共和国的克里斯蒂娜在接受采访。人民数字传播记者 陈春安摄

成都的城市性格是友好的，是亲善的，是重情重义的。

“穿汉服的体验很有趣，让我对这里的文化更加好奇。我想知道古代什么样的人会和我穿同样的衣服，也想了解这种衣服的样式有何寓意？”丹麦《哥本哈根邮报》发行人杰斯珀·斯基尔第一次试穿汉服，难掩兴奋。

“这是我的荣幸”，被赠予杜甫草堂的一把折扇后，肯尼亚国家广播公司记者埃瑞克·比根说，“中国不仅发展自己，也通过共建‘一带一路’，为肯尼亚、为非洲带来了实实在在的效益。这次来成都，更让我感受到新潮活力和珍贵友谊。我会将这把折扇当作友谊之扇，好好珍藏。”

朋友，在今天的眼中，在明天的记忆。

成都，不会忘记。

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员在试穿汉服。人民数字传播记者 陈春安摄

想你，爱人

“和我在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了也不停留；你会挽着我的衣袖，我会把手揣进裤兜，走到玉林路的尽头，坐在小酒馆的门口……”

这些年，人们因为一首民谣歌曲《成都》，更深切体会到蓉城的温情。

升腾的烟火气里，成都见证了无数的别离与欢聚。

夜深了，思念如潮。

一份饭，一双筷，一个人。

成都想念每一个记住的你。

刘鑫，2021年来到成都，与未婚妻相识、相恋于此，如今因工作分隔两地。

“有一次我未婚妻来我家，说要尝尝我做的青椒炒肉丝。但那天我下班很晚，想到备菜、做菜还要花很多功夫，不免焦虑。没想到，到家时，她已经把所有菜都准备好了，饭也煮上了。只是因为她很少切菜，所以我们一起做了一个新菜品——青椒炒肉块。”

陈长虹，2023年离开成都到北京工作，正式成为一名“北漂”。中秋在望，在他看来，妻子与女儿在哪里，明月就在哪里。

“刚到北京时，我爱人和孩子就给了我一个惊喜。她们直接飞到北京，悄悄到我的出租屋，做了一桌家乡菜等我回去。那天推开门，除了惊讶，其实也有些心疼，觉得舟车劳顿过来，可以下馆子，不用这么麻烦。但也正是这么麻烦的一桌饭，才让我更感动，更想家。”

有家人的地方才是家。

成都，懂你，等你——

因为，千年百年、千里万里，

所有来过、离开、再会的人们：

“蓉忆”，想你。

清华大学毕业生刘鑫，离开学校后主动来到成都工作，目前正在基层一线驻村，与未婚妻在两个省份工作。略得空暇时，刘鑫努力尽可能多地陪伴未婚妻。中秋前后，他们将举行婚礼。资料图片

统筹：李 舫

策划：史鹏飞

审核：熊 建

文字：常 晋

图片：伊 霄、陈春安

视频：李昊旭、赵祖乐、陈春安、叶 倩

(责编：崔越、刘洁妍)