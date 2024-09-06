新华社北京9月6日电

中华人民共和国和刚果共和国关于深化全面战略合作伙伴关系、构建高水平中刚命运共同体的联合声明

应中华人民共和国主席习近平邀请，刚果共和国总统德尼·萨苏-恩格索于2024年9月2日至10日对中华人民共和国进行国事访问。

访问期间，两国元首在亲切友好气氛中举行会谈，就新形势下中刚、中非关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

两国元首一致认为，中刚传统友谊源远流长，深植于两国人民心中。自1964年建交以来，两国始终彼此信任、相互支持、共同发展，中刚友好合作成为中非团结协作、合作共赢的典范。今年恰逢两国建交60周年，此次会晤具有深远历史意义，将为中刚关系迈入新征程创造新机遇、塑造新优势。当今世界百年变局加速演进，以中国和非洲为代表的“全球南方”声势卓然壮大，成为维护国际公平正义、推动世界和平发展的重要力量。当前形势下，中刚关系的战略性和重要意义不断凸显。为进一步传承友好，巩固互信，拓展合作，密切协作，两国元首一致决定进一步深化中刚全面战略合作伙伴关系，加快构建高水平中刚命运共同体，携手推进各自现代化，为推动构建人类命运共同体贡献积极力量。

一、加快构建高水平中刚命运共同体

（一）双方一致认为，元首外交是中刚关系健康稳定发展的根本保障。习近平主席2013年对刚历史性访问引领中刚关系进入新时代，萨苏总统前后17次访华推动中刚关系不断取得新发展。双方同意进一步发挥元首外交引领作用，保持密切高层交往，深化两国中央和地方政府、立法机构、政党等各领域、各层级交流合作，推动中刚关系不断迈向更高水平。

（二）双方强调，高度的政治互信、相似的理想追求、坚定的相互支持是中刚关系行稳致远的三大法宝。中方重申坚定支持刚方维护国家主权、安全和发展利益，坚决反对外部势力干涉刚方内政。刚方重申坚定奉行一个中国原则，认为世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，坚决反对任何形式的“台湾独立”，反对外部势力干涉中国内政，重申不同台湾进行任何形式的官方往来，坚定支持中国政府为实现国家统一所作一切努力。刚方坚定支持中方在涉港、涉疆、涉藏等问题上的立场。

（三）双方一致认为，70年前发表的和平共处五项原则是国际关系史上的伟大创举，为如何处理国与国之间关系这一重大命题给出了历史答案，具有划时代重大意义，为人类进步事业作出了不可磨灭的历史贡献。新形势下，国际社会应珍视、继承和弘扬和平共处五项原则，开创人类社会更加美好的未来。

（四）双方强调，要坚持大小国家一律平等，反对霸权主义和强权政治，推进平等有序的世界多极化。双方将捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，坚持真正的多边主义，推动构建人类命运共同体。

（五）双方倡导普惠包容的经济全球化，将继续维护世界贸易组织核心价值和基本原则，反对“脱钩断链”，坚决抵制单边主义、保护主义，呼吁改革国际金融体系，改善非洲国家的发展融资，实现共同繁荣。

（六）双方一致认为，人权是全人类共同事业，各国要坚持以生存权、发展权为首要的基本人权，各国人权发展道路必须根据各国国情和本国人民意愿来决定，应在相互尊重和平等相待基础上开展人权交流与合作。

（七）双方一致认为，联合国安理会改革应支持包括非洲国家在内的发展中国家发挥更大作用，扩大其在安理会代表性和发言权，纠正非洲遭受的历史不公。中方支持在安理会改革问题上就优先解决非洲诉求作出特殊安排。中方赞赏刚方作为非盟联合国安理会改革十国元首委员会成员国发挥的重要作用，愿同刚方继续加强沟通合作。

（八）双方重申坚定支持各自自主选择符合本国国情的发展道路，将继续加强治国理政经验交流。刚方高度赞赏中国共产党带领中国人民取得的国家发展建设伟大成就，祝贺中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议胜利召开，相信中国式现代化将为“全球南方”国家加快走向现代化拓展路径选择、丰富实践方案、创造发展机遇。

中方相信在萨苏总统领导下，刚果共和国“2022－2026年国民经济发展规划”确定的重点领域将实现长足发展，经济多元化将取得积极进展，国家建设将取得新的更大成就。

二、深化高质量共建“一带一路”合作

（九）中方赞赏刚方积极参与共建“一带一路”合作。刚方高度评价共建“一带一路”倡议为促进刚经济社会发展和民生改善发挥的重要作用。双方将以签署《中华人民共和国政府与刚果共和国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》为引领，继续秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，立足各自比较优势和发展需求，加强发展战略对接，深化拓展务实合作，力争取得更多高质量、可持续、惠民生成果。

（十）双方同意扩大贸易和投融资合作，进一步提升贸易和投资自由化便利化水平。双方对中刚经贸混委会第十一次会议成果感到满意，愿充分发挥经贸混委会等机制作用，进一步对接经贸合作需求。中方欢迎刚方通过中国国际进口博览会、中非经贸博览会、中国进出口商品交易会等平台扩大中刚贸易，支持刚更多优质产品进入中国市场。双方愿积极探讨商签共同发展经济伙伴关系框架协定，推动更加灵活务实的贸易投资自由化便利化安排，为中刚经贸合作提供长期、稳定、可预期的制度保障。

（十一）中方将鼓励更多企业赴刚投资兴业，深化两国在基础设施建设、能源、矿业、林业、民用航空等领域互利合作，推动产业链供应链国际合作。刚方将进一步改善营商环境，为中国企业在刚生产经营提供良好条件。双方承诺保护本国境内对方公民及机构的安全和合法权益。

（十二）双方将继续加强医疗卫生领域合作，推动构建人类卫生健康共同体。刚方感谢中方在新冠疫情暴发后第一时间援助抗疫物资、捐赠疫苗、派遣医疗专家组，感谢中方长期以来为刚医疗卫生体系建设提供的重要支持。中方将继续向刚派遣医疗队，用好对口医院等合作机制，助力保障刚人民生命健康。

三、落实全球发展倡议

（十三）刚方高度赞赏并积极支持习近平主席提出的全球发展倡议。双方一致认为，全球发展倡议汇聚“全球南方”国家心声，为加强国际发展合作、加快落实联合国2030年可持续发展议程提供强劲动力。

（十四）中方赞赏刚方加入“全球发展倡议之友小组”。双方将进一步深化两国在粮食安全、数字经济、绿色发展、蓝色经济等领域合作。

（十五）刚方赞赏习近平主席在中非领导人对话会上提出的“支持非洲工业化倡议”、“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”。双方将进一步加强工业、农业、高等教育、职业技术教育、人力资源培训等领域合作。

（十六）刚方赞赏习近平生态文明思想。中方赞赏萨苏总统为促进全球应对气候变化所作努力，祝贺刚方主办的世界植树造林大会取得圆满成功。双方将探讨深化绿色合作，保护好人类共同的地球家园。

四、落实全球安全倡议

（十七）刚方高度赞赏并积极支持习近平主席提出的全球安全倡议。双方一致认为，各国应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持尊重各国主权、领土完整，坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，坚持重视各国合理安全关切，坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全。

（十八）刚方高度评价中国为维护世界和平稳定所作重大贡献。中方赞赏萨苏总统为调停斡旋利比亚问题等国际和地区热点问题所作努力。

（十九）双方呼吁，要推动政治解决乌克兰危机，国际社会共同为推动局势降温、劝和促谈发挥建设性作用。刚方欢迎《中国、巴西关于政治解决乌克兰危机的共识》。中方高度赞赏刚方积极参与斡旋乌克兰危机。

（二十）双方同意进一步深化和平安全交流合作，密切两国军队、警务高层交往，加强人员培训、装备技术、联演联训等领域交流合作。

五、落实全球文明倡议

（二十一）刚方高度赞赏并积极支持习近平主席提出的全球文明倡议。双方共同倡导尊重世界文明多样性，坚持文明平等、互鉴、对话、包容，倡导弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，倡导重视文明传承和创新，加强国际人文交流合作，共同推动人类文明发展进步。

（二十二）双方高度评价两国在教育、文化、艺术、媒体、青年、体育等领域合作成果，同意进一步扩大人文交流，深化民间友好，增进民心相通。

（二十三）双方将加强广播、电视、报纸、网络媒体合作，深化两国媒体在新闻报道、节目制作、人员往来等领域交流。

（二十四）双方将加强教育领域交流合作，积极在刚推广中文教育，鼓励、支持孔子学院、孔子课堂及民间中文教学机构发展。双方将进一步加强职业技术培训合作。

六、中非合作论坛

（二十五）双方高度评价中非合作论坛成立24年来对推进中非高质量合作发挥的引领和促进作用，一致认为峰会开启中非团结合作新篇章。双方愿以《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛－北京行动计划（2025－2027）》为引领，深化中非互利务实合作，实现共同发展繁荣。

（二十六）中方祝贺刚方成功接任论坛非方共同主席国，将全力支持刚方顺利履职。刚方将积极履行非方共同主席国职责，愿就此同中方保持密切协调配合。双方将就论坛事务加强磋商和协调，共担使命、共尽职责，共同引领论坛成员步调一致，推动论坛机制取得更丰硕成果，让中非友好合作精神永续传承。

双方一致认为，萨苏总统访华取得圆满成功。其间，中刚双方达成广泛重要共识，签署一系列合作协议。此访为巩固传统友谊、增进理解认同、推动务实合作发挥重要作用，对深化中刚全面战略合作伙伴关系具有重大意义。

萨苏总统对习近平主席及中国政府和人民在访问期间给予其本人和刚方代表团的热情友好接待表示衷心感谢。

(责编：牛镛、岳弘彬)