新华社北京9月6日电 题：中非全方位务实合作动能澎湃——来自中非企业家大会的观察

新华社记者潘洁、谢希瑶、张千千

作为中非合作论坛框架下中非工商界最高级别的经贸盛会，由中国贸促会和商务部共同主办的第八届中非企业家大会9月6日拉开帷幕。非方领导人及中非企业家代表、相关国际组织和机构代表约1000人共聚北京，相互交流、分享机遇。

中非企业家在大会上探讨了哪些合作议题？大会向中非工商界释放出怎样的信号？

硕果累累 中非务实合作成果造福双方人民

贸易规模屡创新高、投资合作稳步增长、基础设施建设成效显著……中非经贸合作取得实实在在的成果，引发与会嘉宾共鸣。

“以赞比亚、刚果（金）为主的非洲市场是我们在海外最重要也是最成功的业务区域。”中国有色矿业集团有限公司总经理张晋军在大会上说，自1998年进入非洲市场以来，中国有色集团在这两国投资超过40亿美元，建设了铜矿山、铜冶炼厂和经济贸易合作区。

近年来，从“十大合作计划”到“八大行动”再到“九项工程”，中非互利合作持续提质升级。2023年，中非贸易额达到2821亿美元的历史峰值；截至2023年底，中国对非直接投资存量超过400亿美元，是非洲最主要的外资来源国之一。

中国国家开发银行行长谭炯表示，截至今年8月末，国家开发银行在非洲累计发放贷款650亿美元，旗下中非发展基金引导带动企业对非投资超320亿美元，有效促进了当地经济社会发展。

喀麦隆克里比港务局总经理梅洛姆·帕特里斯·巴泰勒米说，中国是喀麦隆重要的贸易伙伴和投融资来源国，中国提供资金用于克里比深水港等建设，有助于降低非洲贸易成本，提高供应链可靠性。

目前，中国在非洲设立的企业数量已超过5000家。从交通、能源到电力、住房，中国企业在非洲实施了一批标志性工程和“小而美”项目，改善了当地民生。过去三年，中国企业为当地创造超过110万个就业岗位。

“在非洲，我们已累计建成铁路和城轨15000多公里、公路5000多公里，并将交通基础设施与矿区、自贸区、工业园区、港口、城市等有效连接。”中国铁建股份有限公司董事长戴和根说。

动能集聚 中非合作不断向新兴领域延伸

从清洁能源到数字经济，从航空航天到金融服务，近年来，中非合作不断向新兴领域延伸。

中兴通讯自1997年进入非洲市场，见证并参与了非洲通信技术从2G到5G的迭代演进。“在中非各方共同努力下，非洲信息通信基础设施不断完善，数字鸿沟逐年缩小。”中兴通讯股份有限公司董事长李自学说。

不只是信息通信基础设施，智能手机、移动支付、电商平台、数字化转型……数字经济正在成为中非合作的新亮点、新引擎。

圣多美和普林西比总理特罗瓦达赞赏中国运用新技术提升经济社会治理的宝贵经验，希望通过数字化转型提升非洲经济社会治理能力，在教育培训、医疗服务、电力建设等方面提升现代化水平。

“目前已经有18个非洲国家加入了《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》，我们欢迎更多非洲国家加入倡议，共同促进中非新兴产业发展。”中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文说。

与会外方嘉宾普遍谈到，非洲资源丰富，发展潜力巨大，但动荡、贫困与技术鸿沟阻碍非洲现代化进程，期待与中国持续拓展新兴领域合作。

“可再生能源技术、信息通信技术和农业现代化都是非洲的关键需求。”非洲工商会联盟秘书长阿拉·伊兹说，来自中国的投资和技术正在推动非洲产业升级、促进整个非洲大陆发展。

津巴布韦总统姆南加古瓦说，津巴布韦正在为企业在工程建设、生物医药、新能源等行业的科技研发创造更好条件，希望吸引更多高科技产业、新能源组件和设备等领域投资。

携手同行 中非共逐现代化之梦机遇广阔

当前，中国正进一步全面深化改革，以高质量发展全面推进中国式现代化。非洲也正朝着非盟《2063年议程》确定的目标加速前进。与会嘉宾认为，中非在更大范围、更多领域实现同频共振，将为各自现代化建设注入源源不断的强劲动力。

“此次峰会上，中方提出了不少对非务实合作新举措，中非经贸合作将迎来新的更大机遇。”赞比亚总统希奇莱马说。

津巴布韦贸易促进会首席执行官艾伦·马朱鲁对中方提出的“给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇”印象尤为深刻。“中国是世界上重要的农产品进口国，我们十分期待分享中国大市场的机遇。”

携手迈向现代化，中非合作潜力巨大。

“非洲自然资源丰富，工业化前景广阔，发展空间巨大。”中国化学工程集团有限公司董事长莫鼎革说，中国化学将结合非洲各国发展所需和资源禀赋，充分利用自身优势，助力非洲将资源优势转化为产业优势，实现资源最优化、价值最大化。

不少非方嘉宾对中国现代化建设取得的成就表示钦佩，期待与中国进一步加强交流互鉴，促进共同繁荣。

“我们不只是与中国做生意，也在加强互学互鉴，学习中国的先进技术和管理经验，助力本国经济发展。”艾伦·马朱鲁说。

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